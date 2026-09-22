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Происшествия Социум

Взрыв на автомойке в Семее: огонь перекинулся на жилые дома

Огонь захватил автомойку, грузовой автомобиль и два частных дома.
Кристина Кобина
Взрыв на автомойке в Семее: огонь перекинулся на жилые дома
Фото: МЧС РК

В Семее огнеборцы тушат крупный пожар на улице Сосновой. По информации МЧС, пламя охватило здание автомойки, а также перекинулось на грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Перед приездом пожарных расчётов на объекте взорвался газгольдер.

- Установлено, что огнём также охвачены грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в МЧС. 

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На месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды. Для координации сил и средств организован штаб пожаротушения. Пожарные продолжают бороться с огнём.

В 20:44 в ведомстве отметили, что в результате происшествия два человека с ожогами госпитализированы. К тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС, ДП, БСМП и ТОО Зеленострой. Всего задействовано порядка 90 человек личного состава и 30 единиц техники.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

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