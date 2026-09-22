Взрыв на автомойке в Семее: огонь перекинулся на жилые дома

В Семее огнеборцы тушат крупный пожар на улице Сосновой. По информации МЧС, пламя охватило здание автомойки, а также перекинулось на грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Перед приездом пожарных расчётов на объекте взорвался газгольдер.

- Установлено, что огнём также охвачены грузовой автомобиль и два частных жилых дома. Площадь пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в МЧС.

На месте происшествия обеспечена бесперебойная подача воды. Для координации сил и средств организован штаб пожаротушения. Пожарные продолжают бороться с огнём.

В 20:44 в ведомстве отметили, что в результате происшествия два человека с ожогами госпитализированы. К тушению пожара были привлечены силы и средства МЧС, ДП, БСМП и ТОО Зеленострой. Всего задействовано порядка 90 человек личного состава и 30 единиц техники.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.