Как изменятся государственные гарантии пенсионных накоплений в Казахстане с 2027 года

Государство продолжит гарантировать сохранность средств в ЕНПФ, но уже в размере фактически внесенных взносов.

С 1 января 2027 года в Казахстане начнет действовать новый механизм государственной гарантии пенсионных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно статье 217 Социального кодекса Казахстана, государство продолжит гарантировать сохранность средств в ЕНПФ, но уже в размере фактически внесенных взносов.

В ведомстве пояснили суть предстоящих нововведений:

- В настоящее время при возникновении у гражданина права на пенсионные выплаты проводится расчет разницы между суммой фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и размером пенсионных накоплений в ЕНПФ, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета. С 1 января следующего года механизм государственной гарантии изменится. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность пенсионных взносов в ЕНПФ в их фактически внесенном размере.

В Минтруда отметили, что раньше вкладчики не могли самостоятельно влиять на инвестирование своих накоплений, поэтому государство полностью компенсировало разницу между инфляцией и фактической доходностью. Теперь же, с расширением прав граждан на выбор управляющих компаний и инвестиционных стратегий, прежняя логика гарантий меняется.

При этом безопасность активов по-прежнему будет обеспечиваться государством.

- Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем. Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, возглавляемый Президентом Республики Казахстан, определяет основные направления инвестиционной политики, рассматривает предложения по повышению эффективности управления активами и заслушивает отчеты по итогам их инвестирования, - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Национальный банк формирует перечень разрешенных финансовых инструментов, а правительство утверждает общие параметры инвестиционной политики.