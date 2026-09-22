«Фотографируйте и отправляйте нам»: в МВД ответили на критику правил для электросамокатов

На спецстоянки уже было водворено 9,5 тысячи электросамокатов, а к административной ответственности привлекли 5 тысяч пользователей.

Во время брифинга в правительстве вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал мнение граждан о том, что введенные ужесточения для водителей электросамокатов якобы не дают результатов.

- С этим утверждением я не соглашусь. Я сам хожу по городу, вижу отзывы знакомых и читаю социальные сети. Если сравнить ситуацию 1,5 года назад с сегодняшней, изменения очевидны, - заявил представитель ведомства.

По его словам, на специализированные стоянки уже было водворено 9,5 тысячи электросамокатов, а к административной ответственности привлекли 5 тысяч пользователей. Отдельное внимание уделяется шеринговым компаниям: если сервис допускает к управлению человека без водительского удостоверения на проезжей части, его ждет наказание - в отношении таких организаций уже составлено 11 протоколов.

При этом в министерстве признают, что выставить сотрудника полиции на каждом тротуаре физически невозможно, поэтому порядок на дорогах важно наводить совместными усилиями общества и правоохранителей.