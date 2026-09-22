Контроль с высоты: МВД предупредило казахстанцев о фиксации нарушений с помощью дронов

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением об активном использовании беспилотных летательных аппаратов для мониторинга дорожной обстановки, сообщает Polisia.kz.
Как отметили в ведомстве, современные дроны стали эффективным инструментом контроля: они оснащены камерами высокого разрешения, способны совершать автономные полеты и передавать видеоматериалы в режиме реального времени, позволяя полицейским оперативно пресекать правонарушения с воздуха.
По официальным данным, всего за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников было зафиксировано свыше 20 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. В их числе:
- 3 198 фактов пренебрежения ремнями безопасности;
- 2 055 случаев использования мобильного телефона во время вождения;
- 1 678 выездов на полосу встречного движения;
- 1 481 нарушение правил использования световых приборов;
- 1 207 нарушений при маневрировании;
- 771 случай несоблюдения правил обгона;
- 87 поездок без государственных регистрационных номеров.
Оставшуюся часть - более 9 тысяч случаев - составили другие различные нарушения ПДД, выявленные благодаря воздушному патрулированию.