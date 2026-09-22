Контроль с высоты: МВД предупредило казахстанцев о фиксации нарушений с помощью дронов

За восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников было зафиксировано свыше 20 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением об активном использовании беспилотных летательных аппаратов для мониторинга дорожной обстановки, сообщает Polisia.kz.

Как отметили в ведомстве, современные дроны стали эффективным инструментом контроля: они оснащены камерами высокого разрешения, способны совершать автономные полеты и передавать видеоматериалы в режиме реального времени, позволяя полицейским оперативно пресекать правонарушения с воздуха.

По официальным данным, всего за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников было зафиксировано свыше 20 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. В их числе:

3 198 фактов пренебрежения ремнями безопасности;

2 055 случаев использования мобильного телефона во время вождения;

1 678 выездов на полосу встречного движения;

1 481 нарушение правил использования световых приборов;

1 207 нарушений при маневрировании;

771 случай несоблюдения правил обгона;

87 поездок без государственных регистрационных номеров.

Оставшуюся часть - более 9 тысяч случаев - составили другие различные нарушения ПДД, выявленные благодаря воздушному патрулированию.