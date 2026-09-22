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Социум

Контроль с высоты: МВД предупредило казахстанцев о фиксации нарушений с помощью дронов

За восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников было зафиксировано свыше 20 тысяч нарушений правил дорожного движения.
Варвара Тыщенко
Контроль с высоты: МВД предупредило казахстанцев о фиксации нарушений с помощью дронов
Фото: Polisia.kz

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением об активном использовании беспилотных летательных аппаратов для мониторинга дорожной обстановки, сообщает Polisia.kz.

Как отметили в ведомстве, современные дроны стали эффективным инструментом контроля: они оснащены камерами высокого разрешения, способны совершать автономные полеты и передавать видеоматериалы в режиме реального времени, позволяя полицейским оперативно пресекать правонарушения с воздуха.

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По официальным данным, всего за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников было зафиксировано свыше 20 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. В их числе:

  • 3 198 фактов пренебрежения ремнями безопасности;
  • 2 055 случаев использования мобильного телефона во время вождения;
  • 1 678 выездов на полосу встречного движения;
  • 1 481 нарушение правил использования световых приборов;
  • 1 207 нарушений при маневрировании;
  • 771 случай несоблюдения правил обгона;
  • 87 поездок без государственных регистрационных номеров.

Оставшуюся часть - более 9 тысяч случаев - составили другие различные нарушения ПДД, выявленные благодаря воздушному патрулированию.

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