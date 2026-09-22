«Казахмыс» и китайская инженерная корпорация ENFI обсудили перспективы сотрудничества

Делегацию принимающей стороны возглавил председатель совета директоров ENFI Лю Чэн.



В ходе встреч стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и обменялись подходами к реализации проектов в горно-металлургической отрасли. Особое внимание было уделено технологическим решениям, инженерным компетенциям, повышению эффективности производства, цифровизации и современным экологическим технологиям.



Справочно: Китайская инженерная корпорация ENFI, основанная в 1953 году и входящая в состав China Minmetals Corporation, специализируется на инженерном проектировании и реализации проектов в горно-металлургической отрасли и за более чем 70 лет работы реализовала свыше 12 тыс. проектов в более чем 60 странах и регионах. В числе успешных проектов компании ENFI строительство: более 40 медеплавильных заводов общей мощностью свыше 5 млн тн/год, более 30 цинковых заводов общей мощностью свыше 6 млн тн/год, более 50 свинцовых заводов общей мощностью свыше 4 млн тн/год, более 10 никелевых заводов общей мощностью свыше 500 тыс тн/год и множество других проектов в области переработки редкоземельных металлов и отходов производства.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS