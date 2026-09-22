В Казахстане запретят использовать переделанные праворульные автомобили в качестве такси

На заседании правительства министр внутренних дел Ержан Саденов объявил, что в Казахстане 70 тысяч машин с правым рулем не смогут пройти регистрацию для работы в такси.

Вопросы сферы автомобильных перевозок находятся на особом контроле ведомства, а с 2025 года в стране ужесточили надзор за агрегаторами такси, наладив с ними цифровой обмен данными.

- Например, им направлен список 70 тысяч праворульных автомобилей. Теперь они не смогут регистрироваться в качестве такси, - сообщил Саденов.

В свою очередь, министр транспорта Нурлан Сауранбаев заявил о разработке дополнительных ограничений, которые затронут автомобили с перенесенным рулем.

- Для дальнейшего повышения безопасности разрабатывается запрет на использование в качестве такси транспортных средств, в которых рулевое управление переоборудовано с правой стороны на левую. Также предусматривается усиление ответственности агрегаторов пассажирских перевозок, - сообщил Сауранбаев.

Глава Минтранса также поделился планами по масштабированию системы контроля средней скорости на всю дорожную сеть страны. На сегодняшний день камеры фиксируют скорость на 2,8 тысячах километров платных дорог, что позволило сократить количество ДТП на этих участках на 10 процентов.

По данным ведомства, основными причинами аварий остаются превышение скорости (35%), несоблюдение дистанции (12%), потеря управления (11%) и выезд на встречную полосу (8%). При этом в текущем году на республиканских трассах уже зафиксировано снижение числа ДТП на 10 процентов, количества погибших - на 14 процентов, а пострадавших - на 11 процентов.