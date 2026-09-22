Сроки и правила промежуточного оценивания утвердили для учеников 2-4 классов в Казахстане

Первый период такого оценивания намечен на даты с 23 по 30 сентября.

В казахстанских школах организуют промежуточное оценивание учащихся 2-4 классов. Как именно будет проходить этот процесс, сообщили в Министерстве просвещения.

Первый период такого оценивания намечен на даты с 23 по 30 сентября.

- В 2026-2027 учебном году во 2-4 классах параллельно применяются формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса. Промежуточное оценивание проводится по завершенным разделам учебной программы, - пояснили в ведомстве.

Формат проверочных работ напрямую зависит от конкретного предмета:

Казахский или русский язык: пишутся диктант и выполняются задания по читательской грамотности, где оцениваются понимание содержания и общая грамотность.

Литературное чтение: ученики пишут изложение или сочинение, а также справляются с заданиями по читательской грамотности. Учитываются умение выражать свои мысли, улавливать главную мысль и понимать текст.

Математика: проводится контрольная работа для проверки вычислительных навыков, правильности выбора способа решения, понимания условий задачи и умения обосновывать ответ.

Каждая работа рассчитана на 40 минут. При этом установлены следующие максимальные баллы: для 2 класса - 12, для 3 класса - 14, а для 4 класса - 16 баллов.

- Формативное оценивание продолжается в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика не менее чем на 30% проведенных уроков, охватывая не менее 50% учебных целей. Результаты оцениваются по 10-балльной шкале, - сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве особо подчеркнули, что плохой почерк не может служить причиной для снижения оценки, если требования каллиграфии изначально не прописаны в учебной цели.

Для учеников 1 классов балльное оценивание не проводится.