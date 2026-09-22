Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сроки и правила промежуточного оценивания утвердили для учеников 2-4 классов в Казахстане

Первый период такого оценивания намечен на даты с 23 по 30 сентября.
Варвара Тыщенко
Сроки и правила промежуточного оценивания утвердили для учеников 2-4 классов в Казахстане
Иллюстративное фото из архива МГ

В казахстанских школах организуют промежуточное оценивание учащихся 2-4 классов. Как именно будет проходить этот процесс, сообщили в Министерстве просвещения.

Первый период такого оценивания намечен на даты с 23 по 30 сентября.   

Главный баннер

- В 2026-2027 учебном году во 2-4 классах параллельно применяются формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса. Промежуточное оценивание проводится по завершенным разделам учебной программы, - пояснили в ведомстве.

Формат проверочных работ напрямую зависит от конкретного предмета:   

  • Казахский или русский язык: пишутся диктант и выполняются задания по читательской грамотности, где оцениваются понимание содержания и общая грамотность.   
  • Литературное чтение: ученики пишут изложение или сочинение, а также справляются с заданиями по читательской грамотности. Учитываются умение выражать свои мысли, улавливать главную мысль и понимать текст.   
  • Математика: проводится контрольная работа для проверки вычислительных навыков, правильности выбора способа решения, понимания условий задачи и умения обосновывать ответ.   

Каждая работа рассчитана на 40 минут. При этом установлены следующие максимальные баллы: для 2 класса - 12, для 3 класса - 14, а для 4 класса - 16 баллов.   

- Формативное оценивание продолжается в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика не менее чем на 30% проведенных уроков, охватывая не менее 50% учебных целей. Результаты оцениваются по 10-балльной шкале, - сообщили в министерстве.   

Кроме того, в ведомстве особо подчеркнули, что плохой почерк не может служить причиной для снижения оценки, если требования каллиграфии изначально не прописаны в учебной цели.

Для учеников 1 классов балльное оценивание не проводится.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article