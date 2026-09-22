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Социум

МВД ужесточает контроль на дорогах Казахстана: пьяным водителям и любителям дрифта грозит арест

К ответственности за дрифт уже привлекли 372 водителя.
Варвара Тыщенко
МВД ужесточает контроль на дорогах Казахстана: пьяным водителям и любителям дрифта грозит арест
Фото: Polisia.kz

С начала года казахстанские полицейские пресекли свыше 226 тысяч нарушений правил дорожного движения, при этом на штрафстоянки отправили более 46 тысяч машин, сообщает Polisia.kz.

В ведомстве уточнили статистику по грубым нарушениям: зафиксировано более 5 тысяч случаев управления транспортом в нетрезвом виде и свыше 4 тысяч выездов на встречную полосу.

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Особый акцент стражи порядка делают на опасном вождении и хулиганстве на дороге - к ответственности за дрифт уже привлекли 372 водителя. В министерстве привели свежие примеры из практики: в Астане любитель такого вождения получил 10 суток административного ареста, а в Алматы аналогичное нарушение обошлось водителю в 5 суток ареста с водворением автомобиля на спецстоянку.

- Каждому такому факту дается правовая оценка. При наличии нескольких нарушений ответственность наступает по всем установленным составам правонарушений, - подчеркнули в МВД.

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