МВД ужесточает контроль на дорогах Казахстана: пьяным водителям и любителям дрифта грозит арест

К ответственности за дрифт уже привлекли 372 водителя.

С начала года казахстанские полицейские пресекли свыше 226 тысяч нарушений правил дорожного движения, при этом на штрафстоянки отправили более 46 тысяч машин, сообщает Polisia.kz.

В ведомстве уточнили статистику по грубым нарушениям: зафиксировано более 5 тысяч случаев управления транспортом в нетрезвом виде и свыше 4 тысяч выездов на встречную полосу.

Особый акцент стражи порядка делают на опасном вождении и хулиганстве на дороге - к ответственности за дрифт уже привлекли 372 водителя. В министерстве привели свежие примеры из практики: в Астане любитель такого вождения получил 10 суток административного ареста, а в Алматы аналогичное нарушение обошлось водителю в 5 суток ареста с водворением автомобиля на спецстоянку.