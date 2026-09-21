КамАЗ и Largus столкнулись на трассе ЗКО: есть погибший

21 сентября примерно в 17:00 на трассе в ЗКО недалеко от посёлка Байконыс района Байтерек произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. По словам очевидцев, КамАЗ направлялся в сторону посёлка Дарьинск, а Largus - в сторону Уральска. В легковом автомобиле находился водитель, который после аварии скончался на месте происшествия от полученных травм.

- ДТП произошло на 5-м километре автодороги Уральск - Кирсаново. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с КамАЗом. В результате аварии водитель Lada Largus скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департмента полиции ЗКО.

По данному факту начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. В управлении здравоохранения пока никак не прокомментировали происшествие.

На месте работают сотрудники полиции, подробности выясняются.

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