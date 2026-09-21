Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

КамАЗ и Largus столкнулись на трассе ЗКО: есть погибший

Авария произошла недалеко от посёлка Байконыс района Байтерек.
Кристина Кобина
КамАЗ и Largus столкнулись на трассе ЗКО: есть погибший
Фото и видео Медета Медресова

21 сентября примерно в 17:00 на трассе в ЗКО недалеко от посёлка Байконыс района Байтерек произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. По словам очевидцев, КамАЗ направлялся в сторону посёлка Дарьинск, а Largus - в сторону Уральска. В легковом автомобиле находился водитель, который после аварии скончался на месте происшествия от полученных травм.

- ДТП произошло на 5-м километре автодороги Уральск - Кирсаново. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с КамАЗом. В результате аварии водитель Lada Largus скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департмента полиции ЗКО.

Главный баннер

По данному факту начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. В управлении здравоохранения пока никак не прокомментировали происшествие.

На месте работают сотрудники полиции, подробности выясняются.

Фотогалерея
2 фото
Фото и видео Медета Медресова
Фото и видео Медета Медресова
@mgorod.kz2022 21 сентября примерно в 17:00 на трассе в ЗКО недалеко от посёлка Байконыс района Байтерек произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. По словам очевидцев, КамАЗ направлялся в сторону посёлка Дарьинск, а Largus - в сторону Уральска. В легковом автомобиле находился водитель, который после аварии скончался на месте происшествия от полученных травм. В департаменте полиции ЗКО и управлении здравоохранения пока никак не прокомментировали происшествие. На месте работают сотрудники полиции, подробности выясняются. #ЗКО #ДТПНаТрассе #НовостиЗКО ♬ оригинальный звук - mgorod.kz

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article