«Ваш кредит одобрен»: казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников

Преступники комбинируют звонки от "службы безопасности банков" с поддельными ссылками и фальшивыми угрозами ареста счетов. О том, как распознать психологические ловушки аферистов и защитить свои сбережения, подробно рассказывают эксперты Fingramota.kz.

Ловушка первая: внезапный кредит и поддельные сайты

Один из самых популярных сценариев начинается с неожиданного уведомления в мессенджере или SMS о том, что на ваше имя одобрен заем. Если вы ничего не оформляли, это повод насторожиться, а не переходить по приложенной ссылке. Злоумышленники создают зеркальные копии сайтов банков, крадут персональные данные, а затем подключают "тяжелую артиллерию" - звонки от лжеполицейских.

Главное правило безопасности здесь предельно простое: никогда не кликайте по сомнительным ссылкам из сообщений. При любых сомнениях лучше самостоятельно открыть официальное приложение банка или набрать номер горячей линии, указанный на обратной стороне вашей карты. Никому и ни при каких обстоятельствах нельзя диктовать коды из SMS, пароли или секретные CVV-коды.

Ловушка вторая: спасите деньги через "безопасный счет"

Другая схема строится на классическом принуждении: жертву пугают тем, что мошенники якобы оформляют на нее кредит, и требуют срочно опередить преступников. Человека убеждают самому взять ссуду, а затем перевести наличные или заемные средства на так называемый "резервный" или "безопасный" счет.

Помните: настоящие сотрудники банков, Нацбанка или правоохранительных органов никогда не просят оформлять зеркальные кредиты, переводить деньги на чужие реквизиты или участвовать в "спецоперациях по поимке преступников". Любые подобные требования - стопроцентный признак того, что перед вами аферисты.

Почему это работает и как защитить себя

Главная уязвимость человека - не отсутствие финансовой грамотности, а испуг и нехватка времени, которые искусственно создают злоумышленники. Они используют профессиональный сленг и реальные личные данные жертвы, чтобы усыпить бдительность.

Чтобы не пополнить статистику пострадавших, эксперты советуют соблюдать базовую цифровую гигиену: