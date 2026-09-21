Оралда заңсыз қоқыс полигоны анықталды

Орал қаласына қарасты Бор тау ауданында заңсыз қоқыс полигоны анықталды. Тұрмыстық қалдықтарды жинау үшін облыстық полиция департаменті, экология департаменті және қала әкімдігінің қызметкерлері бірлесіп жұмыстануда. Қазіргі таңда қоқыс қалдықтарын «Жайық таза қала» мекемесі жинады.
Қоқыс қалдықтары қаланың тазалығына нұқсан келтіріп ғана қоймай, табиғат анаға зиян келтіреді. Сол себепті әкімдік қызметкерлері қоқысты тек белгіленген арнайы жерге төгуді сұрайды. Заң бұзған адамдар жауапқа тартылады.