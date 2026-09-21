Более двух месяцев на больничном: в Казахстане могут уточнить список диагнозов

Ожидается, что нововведение поможет избежать двусмысленности при определении диагнозов и упростит работу врачей.

Министерство здравоохранения вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который уточняет перечень заболеваний, позволяющих находиться на больничном листе дольше двух месяцев. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

В ведомстве пояснили, что действующий список решили скорректировать для более точной и единообразной практики по всей стране. Сейчас документ планируют дополнить специальными кодами Международной классификации болезней (МКБ).

- Изменения направлены на то, чтобы заболевания в документе определялись однозначно и единообразно по всей стране. Соответствующие поправки предусмотрены проектом приказа о внесении изменений в действующий перечень заболеваний, - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение поможет избежать двусмысленности при определении диагнозов и упростит работу врачей.

- Это позволит точнее идентифицировать заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике. Таким образом, изменения носят уточняющий характер и направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единых подходов при работе с перечнем заболеваний, - подчеркнули в Минздраве.

Обсуждение документа продлится до 5 октября.