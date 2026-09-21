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Здоровье

Более двух месяцев на больничном: в Казахстане могут уточнить список диагнозов

Ожидается, что нововведение поможет избежать двусмысленности при определении диагнозов и упростит работу врачей.
Варвара Тыщенко
Более двух месяцев на больничном: в Казахстане могут уточнить список диагнозов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министерство здравоохранения вынесло на публичное обсуждение проект приказа, который уточняет перечень заболеваний, позволяющих находиться на больничном листе дольше двух месяцев. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

В ведомстве пояснили, что действующий список решили скорректировать для более точной и единообразной практики по всей стране. Сейчас документ планируют дополнить специальными кодами Международной классификации болезней (МКБ).

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- Изменения направлены на то, чтобы заболевания в документе определялись однозначно и единообразно по всей стране. Соответствующие поправки предусмотрены проектом приказа о внесении изменений в действующий перечень заболеваний, - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение поможет избежать двусмысленности при определении диагнозов и упростит работу врачей.

- Это позволит точнее идентифицировать заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике. Таким образом, изменения носят уточняющий характер и направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единых подходов при работе с перечнем заболеваний, - подчеркнули в Минздраве.

Обсуждение документа продлится до 5 октября.

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