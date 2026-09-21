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Социум

«Шел один в степи»: бдительный машинист спас четырехлетнего ребенка

Инцидент произошел 20 сентября 2026 года в 12:30.
Варвара Тыщенко
«Шел один в степи»: бдительный машинист спас четырехлетнего ребенка
Фото: t.me/PR_KTZh

Бдительность машиниста грузового поезда позволила предотвратить беду на железной дороге: прямо в степи он заметил четырехлетнего ребенка, который шел вдоль путей. Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", инцидент произошел 20 сентября 2026 года в 12:30.

Поезд следовал по участку Сарыозек - Уштобе. На перегоне Тауарасы - Айнабулак машинист увидел маленького ребенка, который один шел в сторону станции Айнабулак.

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Состав двигался со скоростью около 38 км/ч. Машинист применил служебное торможение, остановил поезд и забрал малыша в кабину локомотива. О произошедшем сразу же сообщили поездному диспетчеру.

Ребенка передали дежурному по станции Айнабулак, который связался с родителями мальчика.

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