В ЗКО отец и сын-студент заключили соглашение об алиментах на время учебы

Сын просил взыскать алименты с отца на время учёбы.

Казталовский районный суд Западно-Казахстанской области помог разрешить семейный спор мирным путем. Студент колледжа и его отец смогли договориться о финансовой поддержке на период получения образования, избежав долгих судебных разбирательств.

Как сообщили в суде ЗКО, поводом для судебного разбирательства стал иск молодого человека к собственному родителю. Истец, обучающийся на дневном отделении одного из колледжей, обратился в суд с требованием взыскать с отца алименты на время учебы.

- Однако до вынесения решения дело не дошло. В суде сторонам разъяснили преимущества мирного урегулирования спора. В результате стороны заключили мировое соглашение и представили его суду на утверждение, - пояснили в суде.

Согласно договоренности, отец обязался ежемесячно выплачивать сыну материальную помощь в размере 40 000 тенге. Финансовая поддержка будет поступать регулярно в течение учебного года - с 25 сентября 2026 года по 25 июня 2027 года. В связи с достигнутым компромиссом истец официально отказался от своих первоначальных исковых требований.

Вынесенное судом определение на данный момент еще не вступило в законную силу.

