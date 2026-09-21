Солнце и жара до 30 °C: прогноз погоды на западе Казахстана на 22 сентября

Осадки ожидаются только в Атырауской области.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 22 сентября в Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, ветер составит 2-7 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +9...+11 °C, а днем воздух прогреется до +24...+26 °C.

В Атырауской области ночью пройдут дождь с грозой, днем осадки ожидаются на севере и юге региона, местами прогнозируются туман. В Атырау днем пройдет небольшой дождь с грозой; температура ночью составит +16...+18 °C, днем - +29...+31 °C.

В Мангистауской области ожидается переменная облачность. В Актау также сохранится пожарная опасность, температура ночью установится в пределах +18...+20 °C, днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 °C.

В Актюбинской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +10...+12 °C, днем потеплеет до +26...+28 °C.

