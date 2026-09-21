Казахстан признан лидером по уровню человеческого развития в Центральной Азии

Казахстан занял 60-е место в глобальном списке с индексом 0,837, став единственным государством региона в категории с очень высоким уровнем развития.

ООН ежегодно оценивает государства по Индексу человеческого развития (ИЧР), который учитывает три кита: здоровье и долголетие, доступ к знаниям, а также реальный уровень доходов. Согласно данным аналитиков Finprom.kz, Казахстан уверенно закрепился в статусе регионального лидера.

Кто в лидерах, а кто отстает

В мировом масштабе верхние строчки традиционно занимают Исландия, Норвегия и Швейцария, тогда как в нижней части рейтинга остаются беднейшие страны Африки. Среднемировой показатель ИЧР составляет 0,756.

Если взглянуть на Центральную Азию, картина получается контрастной. Казахстан занял 60-е место в глобальном списке с индексом 0,837, став единственным государством региона в категории с очень высоким уровнем развития. Дальше идут Туркменистан (95-е место) и Узбекистан (107-е). Замыкают региональную группу Кыргызстан и Таджикистан, причем последний опустился в зону со средним развитием.

Долголетие и учеба: в чем разница с соседями

Чтобы понять, за счет чего формируется отрыв, показательнее всего сравнить Казахстан с ближайшим соседом по верхней шкале - Кыргызстаном. Разрыв между ними составляет 57 позиций.

По продолжительности жизни Казахстан удерживает пальму первенства во всей Центральной Азии - в среднем 74,4 года против 71,7 года у кыргызских соседей. А вот в сфере образования разрыв минимален. Ожидаемая продолжительность учебы в РК составляет 14 лет, а средняя - 12,5 года, что всего на несколько месяцев превышает показатели южных соседей.

Где кроется главный разрыв

Главный разрыв между двумя странами обнаруживается в доходах. Валовой национальный доход на душу населения в Казахстане достигает 31 тыс. долларов по паритету покупательной способности, тогда как в Кыргызстане этот показатель едва дотягивает до 6,1 тыс. долларов.

Даже с учетом поправок ООН на внутреннее социальное неравенство (которое отнимает от индексов около 8-10%) позиции Казахстана остаются более прочными. Эксперты отмечают, что лидерство РК обеспечивается не только сильной экономикой, но и лучшими базовыми показателями здоровья и образования населения.