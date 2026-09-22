Завод за 7,6 млрд долларов США в Атырау: проект готов наполовину

В Атырау прошла рабочая встреча руководства региона с представителями испанской инжиниринговой компании Técnicas Reunidas и Нефтегазового совета Казахстана. Главной темой стали темпы строительства масштабного газохимического комплекса "Силлено", а также вопросы трудоустройства местных специалистов и поддержки региона, сообщили в акимате Атырауской области.

Аким области Болат Акчулаков отметил особое значение Испании как торгово-экономического партнёра региона - по итогам 2025 года объём взаимной торговли составил 1,4 млрд долларов США.

Завод будет выпускать 1,2 миллиона тонн полиэтилена в год, а общая стоимость проекта оценивается в 7,6 миллиарда долларов. Представитель компании Técnicas Reunidas Оскар Ломбер сообщил, что степень готовности проекта составляет 54%. Завершить все работы и запустить завод планируют в декабре 2028 года. Компания Técnicas Reunidas отвечает за возведение установки деэтанизации и печей крекинга. Совсем скоро на объекте установят гигантскую колонну высотой 108 метров. Что особенно важно для местной экономики, это крупногабаритное оборудование изготовили прямо в регионе - на заводе "Атыраунефтемаш".

Насколько проект полезен для казахстанцев

- Изначально по контракту планировалось задействовать казахстанских подрядчиков и поставщиков на 10%, но сейчас этот показатель вырос до 20%. На стройке ежедневно трудятся около 1 700 человек, причем 87% из них - граждане Казахстана. Компания пообещала регулярно делиться актуальными списками вакансий, чтобы местные жители узнавали о новых рабочих местах первыми. Аким области подчеркнул, что это особенно актуально для специалистов, которые освобождаются после завершения крупных работ на Тенгизе, - дополнили в акимате.

В финале встречи стороны обсудили социальную ответственность бизнеса - компания продолжит помогать Атырауской области в реализации важных инфраструктурных и социальных инициатив.