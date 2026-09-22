Босоногий путешественник и внучка вождя индейского племени посетили Уральск

За 30 лет Владимир Несин босиком прошел более 120 000 километров по дорогам 130 стран мира, а также более 600 000 км проехал на автомобиле и по воде. Владимир Несин — известный русский путешественник. Родился 13 января 1950 года в Белоруссии в селе Попина Дрогичинского района Брестской области. Детство и юность провел в Казахстане, куда семья переехала во время освоения целины. После школы были северные стройки, тренерская работа, восхождения в горы и пешие походы по всему СССР. В 1988 году он решил посмотреть Дальний Восток, для чего переехал жить в город Александровск-Сахалинский. Год работал учителем физкультуры, затем основал секцию "САМБО" и перешел работать в ДЮСШ.

- В 1996 году я полностью посвятил себя путешествиям: ходил босиком с одним рюкзаком, ночевал в палатке, вел дневник, снимал видео. В 1999 году, находясь в Австралии, получил паспорт гражданина мира. Первые мои путевые заметки появились в сахалинских газетах в 1997 году, первая книга была издана в Москве в 2006 году. На сегодняшний день изданы уже четыре книги. Много фильмов на YouTube, - говорит путешественник.

Двадцать лет назад, отправляясь в первый заграничный поход, он владел только русским языком. Сейчас свободно говорит на английском и знает испанский. Несин охотно берет с собой попутчиков, при этом босиком идти не обязательно, потому что это далеко не каждому под силу. Все, что у него имеется с собой, - это рюкзак, в котором лежат палатка, спальник, туристический коврик, котелок, спички и небольшой запас продуктов. Также есть камера, фотоаппарат, а вот сотовый телефон он использует как навигатор.

В 2002 году во время одного из путешествий Несин встретил свою будущую жену - гражданку Канады, внучку вождя индейского племени. Мария Вероника приняла его образ жизни и уже более двадцати лет идет с ним рядом, и тоже босиком.

- Я шел пешком, а она ехала на машине. Мария Вероника меня подвезла, на свою голову, - смеется Владимир Петрович. - Ее родственники говорят: была нормальная женщина, а после встречи с "crazy Russian" и сама стала "crazy".

Несколько лет назад они купили домик в деревне под Дрогичином. И теперь после длительных странствий возвращаются в Белоруссию к красивой природе, спокойному образу жизни и доброжелательным соседям.

- Как такового дома у меня не было последние 25 лет. А вот пять лет назад в Белоруссии, там, где я родился, мы приобрели свой домик. Там же живут две мои двоюродные сестры. Раз в году на пару месяцев он превращается в нашу базу, - объяснил В.Несин.

Босоногому путешественнику часто предлагают обувь.

- Что интересно, в мусульманских странах в это время путнику обязательно что-нибудь подают. Так вот, все, кого встречал, пытались мне вручить ботинки, туфли, тапочки, они хотели обуть меня. Иногда я беру, не могу отказаться, и передариваю. Если бы я брал всю обувь, которую мне предлагают, то можно было открыть большой обувной магазин, - делится Несин.

Владимира Несина знают многие путешественники, в том числе и местные братья Сергей и Александр Синельники, Ербол Кенжегалиев. Познакомились они через соцсети и стали друзьями. Владимир Петрович давно мечтал лично познакомиться с единомышленниками из Приуралья, и поэтому в этот раз путь домой лежал через Западный Казахстан. К тому же они с супругой обязательно посещают музеи и достопримечательности городов, через которые проезжают, знакомятся с жителями. Встреча прошла в народном музее "Старый Уральскъ".

- Мы ехали до Монголии, потом заехали в Кыргызстан, где проходили VI Всемирные игры кочевников. С большим удовольствием насладились впечатляющим зрелищем. В этот раз ехали на машине с супругой, потому что она повредила колено. Но от своих намерений не отказались. Необязательно быть тренированным, заниматься спортом, чтобы ходить босиком. У каждого человека есть свои ресурсы, которыми просто надо воспользоваться. А так два варианта: наступают холода и надо начинать одеваться все теплее и теплее, или терпеть - и тело привыкает. Хожу босиком, потому что мне так нравится, - подчеркнул Несин.

Оксана КАТКОВА