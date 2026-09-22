В Казахстане хотят изменить правила ввоза автомобилей: что ждет водителей и бизнес

Поправки предусматривают разделение требований для машин, ввозимых в коммерческих целях и для личного пользования.

Правила ввоза автомобилей в Казахстан могут претерпеть изменения: Министерство транспорта вынесло на публичное обсуждение проект поправок, который разделяет требования для машин, ввозимых в коммерческих целях и для личного пользования. Соответствующий документ размещен на портале "Открытые НПА".

Ведомство предлагает скорректировать пункт 19 действующих правил, чтобы четко определить круг лиц, на которых распространяется норма.

- Ее применение четко разграничивается и предусматривается для юридических лиц и субъектов предпринимательства, осуществляющих коммерческий ввоз автотранспортных средств, - пояснили разработчики проекта.

Кроме того, правила планируют дополнить новым пунктом 19-1. Он введет отдельный порядок для граждан, которые пригоняют автомобили исключительно для собственных нужд.

- Такой подход обеспечивает разграничение требований в зависимости от категории участников и способствует единообразному применению Правил, - отмечается в обосновании к документу.

Обсуждение проекта продлится до 5 октября.

