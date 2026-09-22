Уральские полицейские помогли французам найти пропажу в их же грузовике

Французские путешественники в Уральске обнаружили пропажу портмоне с деньгами и документами. Сами найти его не смогли и обратились в полицию.

Полицейские изучили записи с камер в кафе, проверили места, где бывали туристы, и в итоге помогли найти пропажу. Как выяснилось, никто ничего не крал - портмоне с паспортами всё это время лежало внутри их же грузовика.

Иностранцы тепло поблагодарили казахстанских полицейских за оперативную помощь.

- Спасибо полиции Казахстана за помощь в поиске наших паспортов. Оказалось, что документы находились внутри грузового автомобиля, и сотрудники полиции помогли их найти. Они работали очень оперативно и эффективно. Мы безмерно благодарны им за это, - поблагодарили иностранные гости.

Эта история стала еще одним примером того, что сотрудники полиции готовы оперативно прийти на помощь каждому, в том числе иностранцам, оказавшимся в незнакомом городе.