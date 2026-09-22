80% Атырау без канализации: как власти планируют решить проблему

Почти весь город не имеет централизованной канализации, что напрямую влияет на грунтовые воды.

Аким Атырауской области Болат Акчулаков провёл совещание, где обсудили развитие городской канализации и борьбу с высоким уровнем грунтовых вод. Главная проблема Атырау - централизованной канализацией не охвачено около 80% города, что напрямую влияет на грунтовые воды и состояние коммуникаций. Ранее аким поручил разработать комплексный план по решению этого вопроса, сообщили в акимате Атырауской области.

На встрече представили концепцию из пяти основных направлений. Как сообщил руководитель "Атырау облысы Су Арнасы" Мейрим Калауи, проект предлагает современные инженерные решения: стеклопластиковые мини-КНС и горизонтально-направленное бурение. Это ускорит строительство, сбережет существующую инфраструктуру и сделает систему эффективнее.

Пять этапов проекта

Первый этап (Талгайран и окрестности): В микрорайоне Жулдыз сети готовы на 70%, проект главной насосной станции проходит госэкспертизу - после этого район подключат к центральной сети. Работы в микрорайоне Мирас завершат до конца года. Для старой части города построят насосную станцию у городского парка.

Второй этап: Предложено развитие канализации в сторону села Еркинкала и территории возле канала Ерик Мостовой.

Третий этап: Предложена прокладка линий к старой части города, а также микрорайонам Атырау и Жеруйык.

Четвёртый этап: Территория в сторону Дамбы, включая сёла Курмангазы и Жанаталап, где предлагают проложить новые сети и установить мини-КНС.

Пятый этап: Предложено строительство насосной станции для микрорайонов Береке и Алмалы с выводом стоков на очистные сооружения.

Отдельно участники обсудили работу канала "Ерик Мостовой" и снижение уровня грунтовых вод. По итогам встречи Болат Акчулаков поручил сформировать рабочую группу под руководством заместителя акима области для оперативного решения всех вопросов, утвердить дорожную карту с чёткими сроками и источниками финансирования.

Он отметил, что подходить к делу нужно комплексно: вместе со строительством сетей синхронизировать перенос воздушных линий электропередач под землю. Это повысит надежность электроснабжения и избавит город от повторных раскопок улиц.