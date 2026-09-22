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Социум

Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі из 126 человек

Указ главы государства подписан 22 сентября.
Варвара Тыщенко
Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі из 126 человек
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении состава Қазақстан Халық Кеңесі, в который вошли 126 представителей общественности, передает пресс-служба Акорды.

Согласно опубликованному документу, в состав консультативного органа включены депутаты, члены общественных советов, а также представители различных фондов и организаций. Указ главы государства был подписан 22 сентября, а с полным перечнем участников можно ознакомиться на официальном сайте Акорды.

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Напомним, что новый статус структуры закреплен принятой на мартовском референдуме новой Конституцией Казахстана, вступившей в силу 1 июля. Согласно Основному закону, Қазақстан Халық Кеңесі действует как высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы граждан. Его главная задача - обеспечить участие народа в государственном управлении и влиять на формирование и реализацию государственной политики.
 

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