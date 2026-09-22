Самолёт с 261 человеком на борту загорелся после взлёта: погибли все

11 июля 1991 года пассажирский самолёт Douglas DC-8-61, выполнявший чартерный рейс Nigeria Airways из Джидды в Сокото, потерпел катастрофу вскоре после взлёта. На борту находились 247 пассажиров и 14 членов экипажа. Все 261 человек погибли, передает МойГород

Самолёт принадлежал канадской компании Nationair и выполнял рейс для Nigeria Airways. На борту находились в основном нигерийские паломники, возвращавшиеся домой после хаджа в Мекке.

Что произошло после взлёта

Разбившийся самолёт за 2 года до катастрофы

Самолёт вылетел из международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза. Уже вскоре после отрыва от взлётно-посадочной полосы экипаж столкнулся с проблемами.

Причиной стал пожар в районе шасси. Как установило расследование, одна из шин была недостаточно накачана. Во время разбега она перегрелась, после чего произошёл её разрушительный разрыв. В результате загорелись элементы в нише шасси.

Поначалу пожар не был очевиден для экипажа, поскольку возник в зоне, где не было соответствующей системы предупреждения. Тем временем огонь начал распространяться внутри самолёта. Из-за повреждений стали отказывать гидравлическая и электрическая системы.

Ситуация быстро осложнялась. В кабине появлялись многочисленные предупреждения, связанные с повреждением систем самолёта. Экипаж понял, что необходимо возвращаться в аэропорт и выполнять аварийную посадку.

Самолёт попытался вернуться

Пилоты запросили разрешение на возвращение в Джидду. Самолёт развернулся в сторону аэропорта, однако к этому моменту пожар уже серьёзно повредил конструкцию.

Компьютерная реконструкция авиакатастрофы

Огонь распространялся внутри самолёта, а дым проникал в пассажирский салон. Позднее следствие установило, что температура и воздействие огня привели к серьёзным повреждениям конструкции фюзеляжа.

Во время полёта некоторые элементы самолёта начали разрушаться. По данным расследования, часть пассажиров могла получить смертельные травмы ещё до столкновения самолёта с землёй из-за разрушения конструкции и воздействия огня.

Экипаж продолжал попытку вернуться в аэропорт. В одном из последних сообщений пилоты предупредили диспетчеров о пожаре и запросили немедленную готовность аварийных служб.

Однако самолёт уже практически потерял возможность нормально управляться.

Катастрофа произошла в нескольких километрах от аэропорта

Компьютерная реконструкция авиакатастрофы

При попытке совершить аварийную посадку самолёт разрушился и рухнул примерно в 2,8 километра от взлётно-посадочной полосы аэропорта. Все находившиеся на борту 261 человек погибли.

На месте катастрофы обнаружили полностью разрушенный самолёт. Из-за масштабного пожара спасателям также пришлось работать с последствиями возгорания.

Катастрофа стала крупнейшей в истории самолёта Douglas DC-8 по числу погибших. Она также считается одной из крупнейших авиакатастроф в истории Саудовской Аравии.

Почему произошёл пожар

Расследование установило, что причиной катастрофы стала цепочка событий, начавшаяся с недостаточно накачанной шины.

Перед вылетом технический персонал обнаружил проблему с давлением в шине. Однако самолёт не был задержан для полноценного устранения неисправности. В итоге во время взлёта шина перегрелась и разрушилась.

Кадр из видео. Обломки самолета

Её разрушение стало причиной пожара в районе шасси. Огонь затем распространился на другие элементы конструкции, что привело к отказу систем самолёта и потере управляемости.

Таким образом, катастрофа, начавшаяся с технической неисправности, за считанные минуты переросла в ситуацию, из которой экипаж уже не смог вывести самолёт.

11 июля 1991 года рейс 2120 должен был доставить паломников из Саудовской Аравии обратно в Нигерию. Вместо этого самолёт загорелся вскоре после взлёта и потерпел крушение при попытке вернуться в аэропорт. Все 261 человек на борту погибли.