Самолёт с 275 людьми на борту врезался в гору: никто не выжил

19 февраля 2003 года в Иране произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории страны. Военно-транспортный самолёт Ил-76МД, принадлежавший Корпусу стражей Исламской революции, разбился в горной местности недалеко от Кермана. На борту находились 275 человек — все они погибли, передает МойГород
Самолёт с бортовым номером 15-2280 выполнял рейс из Захедана в Керман. На его борту находились 257 пассажиров и 18 членов экипажа. Большинство пассажиров были военнослужащими Корпуса стражей Исламской революции.
Последние минуты полёта
Катастрофа произошла вечером во время снижения самолёта к аэропорту Кермана. В районе наблюдались сложные погодные условия — сильный ветер, плохая видимость и снегопад.
Примерно в 17:30 связь с экипажем была потеряна, после чего самолёт исчез с радаров. Местные жители вскоре сообщили о громком взрыве в районе гор.
Ил-76 столкнулся с горным склоном в районе гор Кухе-Джупар примерно в 35 километрах к юго-востоку от аэропорта Кермана. Обломки самолёта обнаружили только утром следующего дня. Они находились примерно в 100 метрах ниже вершины горы.
Спасательная операция проходила в сложных условиях из-за горного рельефа и погоды. Выживших после катастрофы не было.
Читайте также: Самолет взорвался в воздухе и рухнул на жилые дома: погибли 270 человек
Кто находился на борту
Большую часть пассажиров составляли военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции. По данным архивов авиационных происшествий, среди них были также высокопоставленные офицеры, которые находились в провинции Систан и Белуджистан в рамках мероприятий, связанных с борьбой с наркотрафиком.
Первоначально иранские власти сообщали о большем числе погибших — 302 человека. Позднее данные были уточнены: окончательное число погибших составило 275 человек, включая 257 пассажиров и 18 членов экипажа.
Что стало причиной катастрофы
Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в условиях плохой погоды. В авиационных архивах причиной называют столкновение исправного самолёта с землёй в результате продолжения снижения ниже минимально безопасной высоты при ограниченной видимости. Отмечается, что экипаж начал снижение раньше времени, а сильный ветер, снегопад и ночное время стали дополнительными факторами.
Таким образом, Ил-76 оказался на опасной высоте в горной местности и столкнулся со склоном горы.
Катастрофа под Керманом стала крупнейшей авиакатастрофой в истории вооружённых сил Ирана. Она также остаётся одной из самых смертоносных авиационных катастроф в стране и самой крупной катастрофой с участием самолёта Ил-76.
Читайте также: Пассажирский самолет разбился возле села: погибли почти 300 человек
Трагедия произошла спустя несколько лет после того, как Ил-76 начал использоваться в военной авиации Ирана. Самолёт этого типа предназначен для перевозки военнослужащих, техники и грузов и широко применялся для военных и транспортных задач.
19 февраля 2003 года рейс из Захедана в Керман стал последним для борта 15-2280. В результате столкновения с горой погибли все 275 человек, находившиеся на борту.