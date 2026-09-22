Самолёт с 275 людьми на борту врезался в гору: никто не выжил

На борту находились 275 человек — все они погибли.

19 февраля 2003 года в Иране произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории страны. Военно-транспортный самолёт Ил-76МД, принадлежавший Корпусу стражей Исламской революции, разбился в горной местности недалеко от Кермана. На борту находились 275 человек — все они погибли, передает МойГород

Самолёт с бортовым номером 15-2280 выполнял рейс из Захедана в Керман. На его борту находились 257 пассажиров и 18 членов экипажа. Большинство пассажиров были военнослужащими Корпуса стражей Исламской революции.

Последние минуты полёта

Катастрофа произошла вечером во время снижения самолёта к аэропорту Кермана. В районе наблюдались сложные погодные условия — сильный ветер, плохая видимость и снегопад.

Ил-76МД КСИР, аналогичный разбившемуся

Примерно в 17:30 связь с экипажем была потеряна, после чего самолёт исчез с радаров. Местные жители вскоре сообщили о громком взрыве в районе гор.

Ил-76 столкнулся с горным склоном в районе гор Кухе-Джупар примерно в 35 километрах к юго-востоку от аэропорта Кермана. Обломки самолёта обнаружили только утром следующего дня. Они находились примерно в 100 метрах ниже вершины горы.

Спасательная операция проходила в сложных условиях из-за горного рельефа и погоды. Выживших после катастрофы не было.

Кто находился на борту

Большую часть пассажиров составляли военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции. По данным архивов авиационных происшествий, среди них были также высокопоставленные офицеры, которые находились в провинции Систан и Белуджистан в рамках мероприятий, связанных с борьбой с наркотрафиком.

Первоначально иранские власти сообщали о большем числе погибших — 302 человека. Позднее данные были уточнены: окончательное число погибших составило 275 человек, включая 257 пассажиров и 18 членов экипажа.

Что стало причиной катастрофы

Самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в условиях плохой погоды. В авиационных архивах причиной называют столкновение исправного самолёта с землёй в результате продолжения снижения ниже минимально безопасной высоты при ограниченной видимости. Отмечается, что экипаж начал снижение раньше времени, а сильный ветер, снегопад и ночное время стали дополнительными факторами.

Таким образом, Ил-76 оказался на опасной высоте в горной местности и столкнулся со склоном горы.

Сгенерировано ИИ/Мой Город

Катастрофа под Керманом стала крупнейшей авиакатастрофой в истории вооружённых сил Ирана. Она также остаётся одной из самых смертоносных авиационных катастроф в стране и самой крупной катастрофой с участием самолёта Ил-76.

Трагедия произошла спустя несколько лет после того, как Ил-76 начал использоваться в военной авиации Ирана. Самолёт этого типа предназначен для перевозки военнослужащих, техники и грузов и широко применялся для военных и транспортных задач.

19 февраля 2003 года рейс из Захедана в Керман стал последним для борта 15-2280. В результате столкновения с горой погибли все 275 человек, находившиеся на борту.