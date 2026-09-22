Пилот потерял управление во время посадки: погибли 264 человека

26 апреля 1994 года пассажирский Airbus A300 авиакомпании China Airlines выполнял регулярный рейс из Тайбэя в Нагою. На борту находились 271 человек — 256 пассажиров и 15 членов экипажа. Во время захода на посадку экипаж потерял контроль над самолётом. Лайнер рухнул возле аэропорта, погибли 264 человека, ещё семеро получили тяжёлые травмы, передает МойГород.

Полёт проходил штатно вплоть до захода на посадку. Самолёт следовал по системе ILS — инструментальной системе посадки. В тот момент управление Airbus осуществлял второй пилот. После прохождения определённой точки захода он отключил автопилот и продолжил снижение вручную.

Самолёт неожиданно начал набирать высоту

Разбившийся самолёт за год до катастрофы

Во время захода на посадку второй пилот случайно активировал переключатель TO/GA — режим ухода на второй круг. Система увеличила тягу двигателей и начала переводить самолёт в набор высоты.

Экипаж попытался вернуть лайнер на правильную траекторию снижения. Однако возникла сложная ситуация: режим ухода на второй круг продолжал влиять на работу автоматической системы управления, а действия пилотов противоречили командам системы.

Второй пилот продолжал давить на штурвал, пытаясь опустить нос самолёта. Одновременно система автоматического управления перемещала стабилизатор в положение, при котором самолёт продолжал задирать нос.

В результате постепенно возникло сильное рассогласование между положением органов управления и стабилизатора. Самолёт начал резко увеличивать угол атаки и терять скорость.

Экипаж пытался вернуть управление

Схема посадочных мест рейса 140 (чёрным выделены места, где сидели выжившие)

Когда стало понятно, что самолёт уходит от нормальной траектории, экипаж предпринял попытки исправить ситуацию. Однако командир воздушного судна не сразу взял управление полностью на себя, а экипаж продолжал бороться с системой управления.

Расследование пришло к выводу, что именно ошибки экипажа стали непосредственной причиной потери управления. При этом специалисты также указали на особенности автоматической системы Airbus A300 и недостаточное понимание экипажем взаимодействия её режимов.

Кроме того, на самолёте существовало обновление программного обеспечения, которое могло изменить поведение системы при подобных действиях экипажа. Однако оно не было установлено на этом борту. В расследовании этот фактор рассматривался как один из обстоятельств, способствовавших катастрофе.

Самолёт потерял скорость и рухнул

В последние минуты полёта Airbus продолжал набирать высоту, несмотря на попытки экипажа опустить нос. Угол атаки увеличивался, а скорость снижалась.

Самолёт достиг состояния сваливания — аэродинамического режима, при котором крыло перестаёт создавать достаточную подъёмную силу. После этого лайнер потерял управление и начал падать.

Airbus рухнул на землю в районе аэропорта. После столкновения с землёй возник пожар, самолёт был полностью разрушен. Из 271 человека на борту выжили только семь, все они получили тяжёлые травмы.

Последствия катастрофы

Что показало расследование

Расследование японской комиссии установило, что катастрофа стала результатом сочетания нескольких факторов.

Непосредственно перед трагедией второй пилот случайно включил режим ухода на второй круг. После этого возник конфликт между действиями экипажа и автоматической системой управления самолёта. Экипаж не смог своевременно распознать характер возникшей проблемы и вернуть самолёт под полный контроль.

Следователи также обратили внимание на подготовку пилотов и их опыт работы именно на Airbus A300. Командир имел значительный опыт полётов на Boeing 747, но на A300 был переведён лишь за несколько месяцев до катастрофы. Второй пилот также имел относительно небольшой опыт управления этим типом самолёта.

Обломки рейса 140

В итоге трагедия стала одной из самых тяжёлых катастроф с участием Airbus A300. Погибли 264 человека, находившиеся на борту рейса CI 140. После катастрофы авиакомпания China Airlines изменила номер рейса на маршруте Тайбэй — Нагоя.