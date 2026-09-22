Пенсионеров в Уральске обманывают на миллионы при продаже массажных накидок: как вернуть деньги?

Только за неделю в департамент торговли и защиты прав потребителей обратились четверо пенсионеров.

С 8 по 14 сентября 2026 года в департамент торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области обратились 4 пенсионера. Они просили помочь вернуть деньги за китайские массажные накидки. Об этом сообщили на официальной Instagram-странице ведомства.

- Товар пенсионеры купили в кредит: двое оформили займы на 1 млн тенге, ещё двое - на 1,3 млн тенге. Департамент помог расторгнуть договоры и вернуть всем заявителям в общей сложности 4,6 миллиона тенге, - пояснили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Вместе с тем ведомство предупреждает жителей Уральска и всей области: в город с 2019 года регулярно приезжают гастролирующие компании. Официально они зарегистрированы в Алматы, а презентации устраивают прямо в ресторанах и кафе. Работники таких фирм обзванивают горожан, зазывают на бесплатные презентации и обещают, что товары будут рекламировать "специалисты по массажу".

- На деле во время таких встреч людей вводят в заблуждение и через их собственные смартфоны оформляют крупные кредиты в банках. Накидки продают втридорога, уверяя, что они уникальные, лечебные и невероятно качественные. В нагрузку к ним "дарят" ручные массажеры, одеяла, подушки и озонаторы, - дополнили в ведомстве. - Однако все эти товары стоят намного дешевле и не соответствуют заявленным свойствам. Подписав договор, покупатели получают сомнительную вещь по цене, завышенной в десятки раз.

В департаменте просят местных жителей не ходить на такие мероприятия. Если вы уже купили этот товар, помните: вы имеете право вернуть его в течение 14 дней.

Главные условия для возврата:

Уложиться в 14-дневный срок.

Товар не должен был быть в употреблении.

Сохранен товарный вид.

Наличие договора купли-продажи и квитанции об оплате.

Если вам нужна помощь с возвратом денег, обращайтесь в Департамент по адресу: ул. Сарайшык, 44/2, 3-й этаж.