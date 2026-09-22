Какая погода ждет жителей западного Казахстана 23 сентября

Жителей западных регионов Казахстана в среду, 23 сентября, ожидает сухая погода без осадков.

По данным РГП "Казгидромет", 23 сентября в Западно-Казахстанской области установится переменная облачность без осадков, скорость ветра составит 9-14 м/с. В Уральске ночная температура воздуха ожидается в пределах +12…+14 °C, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 °C.

В Атырауской области и Атырау прогнозируется переменная облачность, осадков не будет. Днем ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Температура ночью составит +17…+19 °C, днем - +31…+33 °C.

В Мангистауской области и Актау ожидается переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Ночью термометры покажут +18…+20 °C, днем температура поднимется до +30…+32 °C.

В Актюбинской области осадков не ожидается, ясно. Днем прогнозируется порывистый ветер до 15-18 м/с. В Актобе температура воздуха ночью составит +10…+12 °C, днем - до +25…+27 °C.