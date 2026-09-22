Жителя Актюбинской области арестовали после повреждения имущества акимата

Инцидент произошел в результате ДТП, совершенного в нетрезвом состоянии.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, Шалкарский районный суд рассмотрел административное дело в отношении водителя, который устроил ДТП в нетрезвом состоянии.

Инцидент закончился повреждением муниципального имущества - автомобиль наехал на опору уличного освещения и дорожный знак, принадлежащие городскому акимату. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

На судебном заседании правонарушитель полностью признал свою вину и пообещал компенсировать причиненный материальный ущерб. Виновность также была доказана материалами полиции, рапортами и схемами ДТП.

В результате суд признал водителя виновным (по ст. 608 ч. 3 КоАП РК) и назначил ему серьезное наказание - 20 суток административного ареста, а также лишение водительских прав сроком на 7 лет.

Постановление уже вступило в законную силу.