Эксперты: медь должна создавать добавленную стоимость внутри Казахстана

Медь становится одним из ключевых материалов современной экономики. Электроэнергетика, транспорт, связь, бытовая техника, компьютеры, электромобили, возобновляемая энергетика — развитие всех этих направлений увеличивает потребность в металле, передает МойГород.

Для Казахстана, располагающего значительной сырьевой базой, это открывает новые возможности. Но вопрос сегодня заключается не только в том, сколько меди страна способна добывать. Не менее важно, какая часть производственной цепочки и создаваемой ею добавленной стоимости остается внутри страны.

Именно поэтому в экспертном сообществе все активнее обсуждается переход от преимущественно сырьевой модели к глубокой переработке меди.

От добычи — к промышленной цепочке

Как отмечает директор Института экономики КН МНВО РК, доктор экономических наук, профессор Еркин Садыков, чем дальше страна продвигается в производственной цепочке к конечному продукту, тем выше ее конкурентоспособность.

Глубокая переработка минерального сырья требует не только самих производственных мощностей. Для нее необходимы доступная и стабильная электроэнергия, развитые транспорт и логистика, сопутствующие производства и квалифицированные кадры.

В результате вокруг крупной металлургии формируется целая промышленная экосистема. Возникает дополнительный спрос на оборудование, ремонт, транспортные и инженерные услуги, энергетику, сервис и подготовку специалистов.

По мнению Еркина Садыкова, развитие всех этапов — от добычи сырья до более высоких переделов — делает экономику более многоотраслевой и устойчивой. Эксперт приводит международные примеры развития промышленности на кластерной основе — Чили, китайскую провинцию Цзянси и металлургический комплекс Aurubis в Германии.

Для Казахстана речь должна идти о формировании собственной модели с учетом имеющейся сырьевой базы, энергетики, географии и накопленных промышленных компетенций.

Государство уже обозначило направление

Углубление переработки минерального сырья становится одной из ключевых задач промышленной политики Казахстана.

Еркин Садыков обращает внимание на позицию Главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости формирования прочного промышленного каркаса страны и обеспечения экономической самодостаточности. В частности, Президент ставил задачу постепенно уходить от практики экспорта продукции первичной переработки при одновременном импорте товаров высокого передела.

Для медной промышленности этот вопрос особенно актуален.

Казахстан уже располагает ресурсами, добывающими предприятиями и металлургическими компетенциями. Однако действующая медная металлургия во многом опирается на мощности, созданные еще в советский период. Балхашский медеплавильный завод начал работу в 1938 году, Жезказганский – в начале 1970-х. За годы независимости добыча и обогащение меди заметно выросли, тогда как новых крупных медеплавильных заводов в стране не строилось. В результате сырьевая база развивалась быстрее следующего передела.

Поэтому следующая задача – расширять внутреннюю переработку и постепенно удлинять производственную цепочку. При этом одного увеличения медеплавильных мощностей недостаточно.

Каким должен быть современный медеплавильный завод

На технологическую сторону вопроса обращает внимание эксперт Мейрам Атаманов, PhD. По его мнению, новые медеплавильные мощности могут стать важным шагом от экспорта концентрата к формированию полноценной промышленной цепочки внутри Казахстана.

При этом современный металлургический завод определяется не только объемом выпуска продукции.

Первое принципиальное условие — экологическая безопасность. Новые и модернизируемые предприятия должны использовать эффективные системы газоочистки и улавливания серосодержащих соединений, автоматизированный контроль выбросов и современные подходы к обращению с отходами.

Второе условие — комплексное использование сырья.

Медный концентрат представляет собой сложное сырье, поэтому современная металлургия должна стремиться не только к извлечению основного металла, но и к эффективному использованию содержащихся в сырье ценных сопутствующих компонентов.

Мейрам Атаманов отдельно отмечает необходимость рассматривать производственные отходы как потенциальное вторичное сырье, а не как неизбежные потери производства.

Третье направление — развитие последующих переделов.

Катодная медь не должна быть конечной точкой

Выпуск катодной меди сам по себе еще не завершает формирование полноценной промышленной цепочки.

Следующий уровень — производство кабельной продукции, сплавов, компонентов для энергетики, электроники, машиностроения и других отраслей.

Именно на этих стадиях металл начинает создавать значительно более широкий экономический эффект.

Поэтому принципиально отличаются две модели. В первой страна добывает руду, производит концентрат или металл и экспортирует его для дальнейшей переработки. Во второй собственная сырьевая база становится фундаментом для развития целого комплекса национальных производств.

Для Казахстана задача заключается в последовательном переходе ко второй модели.

Нужен не один завод, а промышленная экосистема

Таким образом, дискуссию о будущем медной отрасли нельзя сводить исключительно к строительству новых плавильных мощностей.

Необходима полноценная производственная цепочка:

сырье → переработка → металл → материалы → компоненты → готовая промышленная продукция.

Для ее формирования одновременно потребуются энергетические мощности, транспортная инфраструктура, технологические и сервисные компании, отечественное машиностроение, научные компетенции и система подготовки кадров.

Тогда инвестиции в металлургию начинают работать значительно шире границ самого предприятия. Они создают спрос на инженеров и рабочих, оборудование и услуги, способствуют развитию территорий присутствия и формируют компетенции, которые затем могут использоваться в других секторах экономики.

В этом позиции двух экспертов фактически сходятся. Еркин Садыков рассматривает глубокую переработку как инструмент формирования более диверсифицированной и устойчивой экономики, а Мейрам Атаманов обращает внимание на технологические условия такого перехода — экологичность производства, комплексное использование сырья и развитие последующих переделов.

Казахстан уже располагает главным первоначальным преимуществом — собственной минерально-сырьевой базой.

Теперь задача заключается в том, чтобы превратить сырьевое преимущество в промышленное и технологическое: создавать современные перерабатывающие предприятия, развивать последующие переделы и собственную инженерную школу.

Тогда рост производства меди будет означать для страны не просто увеличение количества произведенного металла, а появление новых производств, технологий, рабочих мест и более устойчивой промышленной экономики.