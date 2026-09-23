Незаконный ввоз более 200 iPhone 18 пресекли в Астане

В воздушной гавани столицы выявили серию нарушений таможенных правил: пассажиры пытались нелегально ввезти крупную партию техники без обязательного декларирования, сообщили в КДГ.

По данным Комитета государственных доходов, сотрудники таможенного поста "Ауежай - Астана" зафиксировали 10 фактов незаконного перемещения устройств. Всего в багаже граждан обнаружили 223 смартфона iPhone 18 и 10 пар беспроводных наушников AirPods. При этом нарушители следовали через "зеленый коридор", игнорируя процедуру декларирования.

- В частности, в одном из случаев пассажир пытался ввезти в багаже сразу 50 смартфонов, что значительно превышает установленное количество товаров, которые физическое лицо может перемещать для личного пользования без уплаты таможенных платежей и декларирования, - отметили в КГД.

Как выяснилось, часть граждан имели статус индивидуальных предпринимателей, а другие пытались провезти коммерческие партии без регистрации.

- КГД напоминает: при перемещении товаров через таможенную границу необходимо учитывать установленные законодательством критерии товаров для личного пользования. В отношении мобильных телефонов физическим лицам разрешено перемещать не более 2 смартфонов на одного человека, - добавили в ведомстве.

Вся изъятая техника отправлена на склад временного хранения. К нарушителям применяются меры административной ответственности, предусмотренные законом.