Трассы Казахстана начнут перекрывать за несколько часов до наступления непогоды

В Казахстане вводят практику превентивного перекрытия республиканских трасс: ограничения будут действовать еще до того, как ухудшатся погодные условия. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления "КазАвтоЖола" Дархан Иманашев.

Кабинет министров утвердил специальный межведомственный план на зимний период, нацеленный на предотвращение угроз для водителей.

- Если прогноз "Казгидромета" указывает на резкое ухудшение погодных условий, ограничение движения может вводиться за 3-4 часа до начала неблагоприятных явлений. Это позволит заранее предупредить население и дать водителям возможность завершить поездку до резкого ухудшения обстановки, - пояснил руководитель национальной компании.

Для оперативного информирования граждан внутренние системы "КазАвтоЖола" синхронизировали с навигационными сервисами и платформами "Яндекс", 2ГИС и inDrive. Информация об открытии или перекрытии участков дорог обновляется там автоматически.

Кроме того, на трассах Астана - Темиртау и Алматы - Конаев в пилотном режиме заработала интеллектуальная система видеомониторинга, а на отрезке Астана - Щучинск сейчас завершают монтаж аналогичной инфраструктуры. Установленные через каждый километр камеры в круглосуточном режиме фиксируют дорожный поток, распознают транспорт и определяют признаки перегруза, что позволяет оперативно планировать ремонт и повышать безопасность.