От пояса кочевника до истории Карачаганака: что хранит музей Бурлинского района

Историко-краеведческому музею Бурлинского района чуть больше 25 лет, но здесь хранятся экспонаты со столетней историей.

Сегодня в фондах музея насчитывается более 6 тысяч предметов. Большая часть из них - оригиналы, переданные местными жителями и наследниками. Здесь собраны археологические находки, документы, предметы быта и личные вещи, которые помогают восстановить историю края.

Фото Валерии Сердюковой

Один из самых ценных экспонатов - домбра Жамбыла Жабаева. Эту домбру передала музею жительница Аксая Аккулан Бахтиярова. Её отец был выдающимся казахским жырау, акыном-импровизатором, певцом и кюйши. Однажды во время айтыса, проходившего в Жетысуском регионе, пожилой жырау Жамбыл Жабаев, высоко оценив его искусство, подарил ему свой инструмент. Эта священная домбра на протяжении многих лет бережно хранилась в семье как ценная реликвия.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Экспозиции музея охватывают разные периоды - от первых поселений до современной истории района. Отдельное место занимает Карачаганак. В музее сохранили историю освоения месторождения: от первого притока газа и конденсата в 1979 году до его влияния на развитие региона. Здесь можно увидеть макет месторождения, буровой вышки, а также оборудование и спецодежду инженеров.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

О жизни и традициях казахского народа рассказывает этнографическая экспозиция. Среди наиболее старых предметов - бархатный пояс, расшитый серебром, которому около 120-150 лет. Есть и священная книга, датированная 1901 годом. Среди необычных экспонатов - шкура головы животного, из которой кочевники делали сумки, и традиционный сундук для хранения продуктов.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Есть здесь и страницы военной истории: экспонаты времён Великой Отечественной войны, а также материалы, посвященные событиям в Афганистане и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Каски и фляги со следами пуль, солдатские письма, мебель и посуда сохранились до наших дней. Отдельные экспозиции посвящены освоению целины, природе Бурлинского района и сакральным местам - комплексу Караоба и памятнику Жолбарыс-батыру.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Некоторые экспонаты связаны уже с новейшей историей страны. Среди них - картина "Попугай", подаренная Нурсултану Назарбаеву во время визита в Индонезию, а также национальные костюмы первого президента Казахстана и его супруги. Таким образом, музей хранит не просто экспонаты, а память о разных эпохах Бурлинского края.

Ранее мы рассказали об истории Бурлинского района и о том, как выглядят новый детский сад, центр оперативного управления и спортивный комплекс. А в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе: рассказали о великих кюйши, посмотрели на барханы и лечебное озеро, увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казахстана, рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях там принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.