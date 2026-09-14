От станции «Казахстан» до Карачаганака: как появился Аксай

Железная дорога. Аксай. Карачаганак. Как всё это связано? Узнаем в новом выпуске "Культурного ЗКО". Сегодня мы отправляемся в Бурлинский район.

Бурлинский район был образован в 1935 году. Его развитие во многом началось со строительства железной дороги Уральск - Илецк. Годом позже здесь появилась станция "Казахстан", вокруг которой вырос рабочий посёлок. В 1967 году он получил статус города и название Аксай - по имени расположенной рядом реки и тюркского топонима.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Но главный поворот в истории района произошёл в 1979 году, когда неподалёку открыли Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. Карачаганак - уникальный "коктейль" из сырой нефти, лёгкого конденсата и газа. Сегодня это месторождение считается одним из крупнейших в мире.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Именно тогда в городе появились целые жилые микрорайоны, построенные по европейским проектам. Для иностранных специалистов возвели "Чешский городок" - отдельный жилой комплекс со своей инфраструктурой, медицинским пунктом, столовой, спорткомплексом и другими объектами. По словам местных жителей, такие дома и по сей день считаются одними из лучших. Ведь даже фурнитуру для них привозили из Европы. Некоторые жильцы во время ремонта не убирают даже старые двери - предпочитают их восстановить.

След этого периода сохранился и в городской жизни. Одним из известных мест стал торговый центр "Трнава", названный в честь словацкого города-побратима. Однако вывески мы не нашли, но ранее она точно была.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня в Бурлинском районе, который включает 13 сельских округов, проживает почти 57 тысяч человек, в Аксае - более 42 тысяч жителей. На севере район граничит с Оренбургской областью России, а также с Чингирлауским, Сырымским и Теректинским районами ЗКО. Большая часть населения работает на нефтегазовых предприятиях, в сервисных компаниях, строительных и транспортных организациях. Здесь также хорошо развиты малый и средний бизнес, культура, животноводство и сельское хозяйство.

Мы побывали не только в самом городе, но и на его окраине: посетили детский сад, познакомились со спортивной жизнью района, а также побывали в одном из самых молодых музеев области.

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе. Рассказали о великих кюйши, посмотрели, как выглядят барханы и лечебное озеро. Увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казхастана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.