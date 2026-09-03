Борьба, футбол и волейбол: как живёт спорт в Жангалинском районе

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в 2019 году при поддержке компании КПО. В 2020 здесь уже начал работу универсальный игровой зал. Здесь проходят тренировки по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Комплекс стал одним из главных спортивных центров района.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

На первом этаже есть душевые, раздевалки и прачечные. На втором этаже разместились зал для борьбы и тренажерный зал. Есть медицинский кабинет, комнаты для тренеров и трибуны на 160 зрителей.

- Здесь занимаются волейболом, баскетболом, футболом. С 9 до 18, около 300 детей занимаются. А вечером - массовый спорт: гирьевой спорт, футбол, баскетбол, борьба. В это время занимаются взрослые жители нашего района. Одна из наших задач - пропаганда массового спорта. Пять лиг проводится зимой: это шахматы, мини-футбол, волейбол, теннис и межрайонный турнир по национальным играм, - рассказал Гумаров Жанболат, директор спортклуба "Жастар" Жангалинского района.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В штате комплекса работает 45 человек. В зимний период на территории ФОКа заливают бесплатный каток. К слову, в этом районе также много чемпионов по волейболу, борьбе и боксу. Здесь часто проводят соревнования и подготовку к ним.

Сегодня в ФОК приходят не только дети и молодежь. Здесь тренируются и ветераны спорта - они передают свой опыт тем, кто только начинает свой путь. А значит, спортивная история Жангалинского района продолжается уже новым поколением.

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в самой западной точке Казхастана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.