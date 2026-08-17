От тренажерного зала до собственной прачечной: где тренируются спортсмены Бокейординского района

Сегодня у юных спортсменов Бокейординского района есть отличное место для занятий и тренировок. Редакция "МГ" в рамках проекта "Культурный ЗКО" решила побывать в новом физкультурно-оздоровительном комплексе и посмотреть, какие возможности он предлагает.

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс полностью соответствует современным требованиям. На первом этаже находятся универсальный игровой зал, раздевалки и вспомогательные помещения. На втором расположены зал для занятия борьбой, тренажерный зал, медицинский кабинет, прачечная, комнаты для тренеров и трибуны, рассчитанные почти на 200 зрителей. Кроме того, здание полностью адаптировано для людей с инвалидностью.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

- Этот комплекс открыли 17 января 2022 года компания КПО. У нас есть настольный теннис, казак куресы, футбол, волейбол, баскетбол. К нам приходят дети из спортивной школы, они готовятся у нас к областным соревнованиям. Соревнования здесь проводим. Скоро будем проводить соревнования по борьбе, - рассказал и.о. директора ФОК Мирамбек Умаргалиев.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Стоит отметить, что исполняющий обязанности директора ФОК Мирамбек Умаргалиев сам является чемпионом Азии среди ветеранов по гиревому спорту. За несколько лет комплекс стал настоящим центром спортивной жизни района. Здесь тренируются не только дети и молодежь, но и ветераны спорта, которые передают свой опыт подрастающему поколению. Именно в этих стенах воспитываются будущие чемпионы, уже сегодня достойно представляющие Бокейординский район на соревнованиях областного и республиканского уровня.

Напомним, в предыдущем материале мы рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Также мы побывали в районном центре Бокейординского района и показали, чем он живет сегодня. В новом выпуске отправимся на природу края, где сохранилось уникальное историческое место - последняя ханская ставка.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.