Налоговый барьер: почему частные подрядчики покидают стройки Казахстана?

Ужесточение налоговых правил спровоцировало заметный отток индивидуальных предпринимателей из строительного сектора Казахстана. Законодательные новшества сделали сотрудничество с подрядчиками на упрощённом режиме экономически невыгодным для крупных работников, передаёт МойГород со ссылкой на «31 канал».

По наблюдениям участников рынка, за прошедший год численность ИП в отрасли сократилась почти на 11%. С рынка уходят преимущественно узкопрофильные специалисты и небольшие бригады как отделочники, маляры и монтажники, ранее выполнявшие основные субподрядные объемы для крупных застройщиков.

Главный дестимул — невозможность застройщиков полноценно относить расходы на услуги «упрощенцев» на вычеты при исчислении корпоративного подоходного налога (КПН). Заместитель президента Союза строителей РК Вячеслав Лазарев отметил, что у отдельных девелоперов доля таких подрядчиков достигала половины штата. В итоге рост налоговой нагрузки увеличил себестоимость строительных работ в среднем на 10–15%.

Удорожание процессов рикошетом ударило по покупателям: с начала года средняя стоимость квадратного метра жилья в стране поднялась более чем на 13%. В качестве выхода из сложившейся ситуации отраслевые эксперты предлагают утвердить отдельный спецрежим для строительных ИП.

Однако эксперт по недвижимости Александр Пак предупреждает, что даже при введении послаблений цены на квартиры не снизятся — эта мера лишь способна замедлить их дальнейший рост, который до конца года продолжит двигаться вслед за инфляцией.