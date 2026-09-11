В Уральске на сельхозярмарке оштрафовали трех предпринимателей за отсутствие ценников

Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова сообщила, что от жителей Уральска поступает много жалоб на отсутствие ценников на товарах, которые продают на городской ярмарке на улице Ихсанова. По закону "О защите прав потребителей", стоимость товара должна быть указана на ценнике в тенге. Это требование распространяется и на предпринимателей, которые участвуют в сельскохозяйственных ярмарках. Несмотря на проводимую департаментом разъяснительную работу, некоторые продавцы по-прежнему продают товары без ценников.

По фактам нарушений продавцы, участвовавшие в ярмарках 15 и 22 августа, были привлечены к административной ответственности. На трёх предпринимателей составили протоколы по части 4 статьи 193 Кодекса РК об административных правонарушениях. Каждому назначили штраф в размере 6 МРП.