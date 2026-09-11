Как вручают повестки и кому положена отсрочка: официальные разъяснения Минобороны РК

В ведомстве детально разъяснили правила вручения документов, алгоритм действий для призывников, а также основания для получения отсрочки.

Министерство обороны Казахстана опубликовало подробный разбор ключевых вопросов, с которыми сталкиваются граждане при получении повесток и прохождении призывных кампаний. В ведомстве детально разъяснили правила вручения документов, алгоритм действий для призывников, а также основания для получения отсрочки.

Как вручают повестку

Повестка является официальным документом для вызова в местные органы военного управления. Как подчеркивают в Минобороны, это обязательное к исполнению юридическое требование. Документ могут вручить лично под подпись, через работодателя или учебное заведение.

- Также внедрены цифровые уведомления через личный кабинет на портале электронного правительства eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile и посредством SMS, - говорится в сообщении.

В повестке обязательно указываются дата, точное время и адрес явки.

Что делать после получения

После получения уведомления призывнику необходимо проверить личные данные: ФИО, адрес, время и цель визита (например, медкомиссия или уточнение учетных сведений).

- Рекомендуется заранее подготовить документы: удостоверение личности, приписное свидетельство (при наличии), документы об образовании или справку с места учебы, медицинские заключения, а также документы, подтверждающие право на отсрочку, - сообщили в ведомстве.

Если явиться в назначенный срок невозможно по уважительной причине (болезнь, учеба или работа), об этом нужно заблаговременно уведомить военкомат и предоставить подтверждающие справки. В противном случае за неявку предусмотрена административная, а при систематическом уклонении - уголовная ответственность.

Кому положена отсрочка

Закон предусматривает освобождение от призыва по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или для продолжения учебы.

- Отсрочка от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, для продолжения образования и по состоянию здоровья, а также педагогам, врачам, работающим в сельской местности, депутатам, членам экипажей гражданской авиации и судов, лицам, проходящим первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов, - добавили в Минобороны.

Для подтверждения права на отсрочку необходимо собрать пакет документов и дождаться решения призывной комиссии.

Особенности для студентов зарубежных вузов

Для граждан, получающих образование за пределами республики в очном формате, действует специальный порядок.

- Если гражданин учится за границей очно, для оформления отсрочки необходимо получить справку из учебного заведения и подать заявление через eGov.kz. При необходимости справка предоставляется с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык, - подчеркнули в Минобороны.

Окончательное решение по всем вопросам выносит призывная комиссия, а своевременная подготовка справок позволяет пройти процедуры без лишних затруднений.

Напомним, ранее в Минобороны РК рассказали, сколько казахстанцев отправятся в армию осенью 2026 года.