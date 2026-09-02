Осенний призыв 2026: сколько казахстанцев отправятся в армию

В Казахстане официально стартовала осенняя призывная кампания, в рамках которой Министерство обороны поделилось планами по набору новобранцев в ряды Вооруженных сил. Городские и районные призывные комиссии уже приступили к своей работе.

- До конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва, - сообщили в ведомстве.

Новобранцы распределятся по силовым структурам следующим образом:

Свыше 12 тыс. человек направят в Вооруженные силы.

7 тыс. пополнят ряды Национальной гвардии.

3 тыс. будут служить в Пограничной службе КНБ.

Более 400 человек поступят в распоряжение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Около 300 человек распределят в Службу государственной охраны.

- Для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в высшие учебные заведения на обучение по государственному образовательному гранту без сдачи ЕНТ, - отметили в Минобороны.

Кроме того, проверить все актуальные сведения по воинскому учету граждане могут онлайн - данные доступны в личном кабинете на портале eGov.