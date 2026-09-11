Электроэнергия в Атырау может подорожать почти на 30% с 1 октября

С 1 октября электроэнергия для жителей Атырау может стать почти на треть дороже. ТОО "Атырау Жарык" предложило пересмотреть предельную цену: среднеотпускной тариф хотят увеличить с 36,61 до 47,52 тенге за 1 кВт/ч без НДС. Для населения цена может вырасти с 22,29 до 28,98 тенге за киловатт-час.

Обсуждение прошло на публичных слушаниях в ТОО "Атырау Жарык". Руководитель областного департамента по регулированию естественных монополий Арман Утегенов сообщил, что компания направила заявку на повышение тарифа.

- В соответствии с Правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденными приказом министра национальной экономики от 1 февраля 2017 года №36, ТОО "Атырау Жарык" подал заявку на повышение среднеотпускного тарифа с 36,61 тенге за 1 кВт•ч до 47,52 тенге за 1 кВт•ч без НДС. Это и является на сегодня предметом обсуждений организованных публичных слушаний, - пояснил Арман Утегенов.

Разница составляет 10,91 тенге за каждый киловатт/час, или 29,8%.

В "Атырау Жарык" объясняют повышение ростом расходов на покупку электроэнергии и регулируемых услуг. При этом сама компания столкнулась и с уменьшением объемов реализации: они сократились на 142,3 млн кВт•ч после перехода АО "Эмбамунайгаз" и ТОО "Каспиан Оффшор" на оптовый рынок.

Одновременно средневзвешенная цена покупки электроэнергии выросла на 3,17 тенге, или 21%. В компании указывают, что с начала 2026 года стоимость электроэнергии от РАО ЕЭС России увеличилась с 7,41 до 8,70 российского рубля за 1 кВт/ч. Цена ЕЗ ТОО "РФЦ по ВИЭ" в рамках адресной поддержки выросла с 13,50 до 16,50 тенге.

Еще сильнее увеличилась стоимость передачи электроэнергии. Рост составил 4,30 тенге за 1 кВт•ч, или 33%. В том числе тариф ТОО "Атырау Жарык" с 1 июля вырос с 13,009 до 17,29 тенге за 1 кВт/ч. В компании связывают это с реализацией Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального сектора".

Еще 0,92 тенге добавила стоимость услуг по обеспечению готовности электрической мощности. Эта составляющая выросла на 40%.

Системные услуги АО "KEGOC" также подорожали: их стоимость увеличилась на 0,39 тенге за 1 кВт•ч, или 13%. В новый расчет включен и возврат убытков предыдущего периода. Это увеличило соответствующую составляющую тарифа на 1,22 тенге за 1 кВт/ч.

Кроме того, на 0,73 тенге выросла снабженческая надбавка. В "Атырау Жарык" объясняют это увеличением заработной платы работников, а также стоимости материальных затрат и услуг.

Заместитель директора по реализации электроэнергии - директор департамента реализации ТОО "Атырау Жарык" Турлан Дошатов отметил, что основная часть предлагаемой цены складывается из стоимости самой электроэнергии, ее передачи, мощности и системных услуг. То есть почти третье повышение тарифа компания связывает прежде всего с ростом стоимости электроэнергии и услуг, которые закупаются у других организаций.

Если предложение утвердят, изменения коснутся всех основных категорий потребителей.

Для населения: с 22,29 до 28,98 тенге за 1 кВт/ч.

Для юридических лиц, МСБ и предприятий: с 42,78 до 57,46 тенге.

Для бюджетных организаций: с 71 до 95,20 тенге.

Для сельхозпроизводителей, КГП "Атырау облысы Су Арнасы", производителей социально значимых продовольственных товаров и потребителей в СЭЗ: с 36,61 до 47,52 тенге за 1 кВт/ч.

В процентном выражении для населения рост составит около 30%, для юридических лиц и бюджетных организаций - порядка 34%. Пока это только проект, окончательное решение примет уполномоченный орган после рассмотрения расчетов и замечаний.

Сакен Омаров