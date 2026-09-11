Казахстан установил рекорд, разместив «панда-бонды» на 6,6 млрд юаней

Казахстан недавно разместил «панда-бонды» на сумму 6,6 млрд юаней ($983 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций. Это стало крупнейшим разовым размещением «панда-бондов» среди стран Центральной Азии, передает МойГород.

Размещение включает трехлетний транш объемом 5 млрд юаней и пятилетний транш на 1,6 млрд юаней. Купонные ставки составили 1,82% и 1,95% соответственно.

China International Capital Corp выступила главным организатором и букраннером размещения. Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Export-Import Bank of China выступили соорганизаторами и совместными букраннерами. Со стороны Казахстана единственным локальным менеджером выступил Teniz Capital Investment Banking.

После успешного размещения первых суверенных «панда-бондов» на сумму 3,4 млрд юаней в мае нынешнее размещение стало возвращением Казахстана на китайский рынок «панда-бондов».

Совокупный объем двух размещений составил 10 млрд юаней. Этот шаг имеет важное значение для углубления финансового сотрудничества между Китаем и Казахстаном, развития взаимосвязи рынков капитала двух стран и дальнейшей интернационализации юаня.

В Bank of China заявили, что успешное размещение «панда-бондов» демонстрирует высокую привлекательность китайского рынка капитала для суверенного финансирования стран мира и способствует дальнейшему укреплению международного влияния юаня как глобальной валюты финансирования.