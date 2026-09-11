Жительница Уральска через суд вернула деньги за бракованную мантоварку

Каждый знает: если вещь оказалась с браком, ее можно вернуть. Обычно под удар попадают одежда, обувь или техника. Но что делать, если подвел неожиданный товар - например, домашняя мантоварка? Именно с такой редкой проблемой столкнулась жительница Уральска, которой пришлось отстаивать свои права в суде.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО, 28 февраля 2026 года девушка купила трехуровневую мантоварку (пароварку) модели "Rondell RDS-1815" стоимостью 79 990 тенге. Однако дома выяснилось неприятное: крышка прилегала неплотно, из-за чего тесто выветривалось и окислялось.

- Покупательница попыталась решить вопрос мирно. Продавец сначала пообещал принять товар и провести экспертизу, но позже резко отказался, сославшись на то, что в регионе нет компаний, проверяющих качество посуды. Ни устные, ни письменные обращения результата не дали, и дело дошло до суда, - пояснили в департаменте.

Суд встал на сторону потребителя, вынеся принципиальное решение. В ведомстве отметили, что отговорки об отсутствии компании, которая проводит экспертизу посуды, суд признал несостоятельными. Если покупатель заявляет о браке, продавец обязан организовать проверку. Гарантийный талон в книжке товара заполнен не был, а обещанная экспертиза так и не состоялась. Магазин нарушил установленные сроки и права клиента.

- Суд вынес решение расторгнуть договор купли-продажи от 28 февраля 2026 года, заключенный между покупателем и продавцом. Взыскать с продавца в пользу потребителя полную стоимость товара - 79 990 тенге, - заключили в ведомстве.

Этот случай - отличный пример того, как закон защищает активную гражданскую позицию. Согласно Закону Республики Казахстан "О защите прав потребителей":

• Статья 29: Продавец обязан отвечать за качество товара в течение установленного гарантийного срока или срока годности.

• Статья 30: При обнаружении брака продавец обязан заменить товар незамедлительно. Если требуется дополнительная проверка (экспертиза), на это отводится до 30 календарных дней.

• Экспертиза за счет продавца: Если продавец не согласен с претензией, именно он обязан направить товар на экспертизу и оплатить ее стоимость.