Дожди, грозы и туман: какой будет погода на западе Казахстана 12 сентября

Каким регионам западного Казахстана 12 сентября грозят дожди, шквалистый ветер и туманы, а где сохранится сухая и солнечная погода, рассказали синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", 12 сентября, в Западно-Казахстанской области ночью ожидаются дождь, гроза и туман. В Уральске ночью пройдут осадки с грозой, утром сохранится туман, днем обойдется без осадков при порывистом ветре до 15-20 м/с. Температура ночью составит +10...+12 °C, днем +20...+22 °C.

В Атырауской области ночью и утром прогнозируется туман, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау осадков не будет, переменная облачность. Температура ночью +10...+12 °C, днем +24...+26 °C.

В Актюбинской области пройдут дожди с грозами (местами сильные), а ночью и утром на западе и севере - туман. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с и высокая пожарная опасность. В Актобе днем прогнозируются дождь и гроза, температура ночью +6...+8 °C, днем +18...+20 °C.

В Мангистауской области ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау осадков не предвидится, ясно и солнечно. Температура ночью +11...+13 °C, днем +23...+25 °C.