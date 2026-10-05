Онколог из ЗКО рассказал, как вовремя распознать рак груди

Как рассказал врач-хирург, онколог онкологического диспансера ЗКО Тайман Аманов, за сухими цифрами статистики всегда стоят реальные судьбы. Только за первые восемь месяцев этого года в Западно-Казахстанской области диагноз "рак молочной железы" впервые услышали 140 женщин. Цифра внушительная, но за ней кроется и кое-что обнадеживающее: почти половину этих случаев (42,9%) врачи поймали на самом раннем этапе благодаря простому профилактическому скринингу.

Тайман Аманов назвал главные правила и тревожные сигналы, о которых должна знать каждая женщина в регионе, чтобы защитить себя и своих близких.

Какие симптомы нельзя игнорировать?

Врачи неустанно повторяют: рак груди на ранних стадиях излечим, но многое зависит от нашей бдительности. Не ждите плановой проверки или определенного возраста, если заметили у себя один из этих признаков:

Любое уплотнение в груди - даже если оно абсолютно не болит.

Изменение формы или контуров молочной железы.

Втяжение кожи или соска.

Необычные или тем более кровянистые выделения из соска.

- Если вы обнаружили что-то подобное, забудьте про даты последней маммографии и график скринингов. Сразу же идите к врачу. Самоосмотры дома полезны, чтобы вовремя заметить перемены, но они, конечно, не заменят профессиональную диагностику, - отметил он.

Кто в зоне риска и можно ли от этого защититься?

По словам врача, главные факторы, которые повышают вероятность заболеть - это возраст и наследственность. Если у вашей мамы, сестры или бабушки был рак груди (особенно в молодом возрасте), обязательно предупредите об этом своего врача, чтобы он держал ситуацию под контролем. Впрочем, расслабляться тем, у кого в роду все были здоровы, тоже не стоит: к сожалению, отсутствие семейной истории не дает стопроцентной гарантии.

Снизить риски помогают простые привычки: следить за весом, больше двигаться, отказаться от сигарет и свести к минимуму алкоголь. Но чудо-таблетки от болезни нет, поэтому регулярная диагностика остается нашей главной страховкой.

Что делать прямо сейчас?

Медики области напоминают: казахстанки в возрасте от 40 до 76 лет могут проходить маммографию абсолютно бесплатно в своей поликлинике раз в два года. И судя по статистике, женщины идут на это всё охотнее: если в 2023 году скрининг прошли почти 39,4 тысячи жительниц ЗКО, то в 2025-м - уже почти 45 тысяч.