По данным сайта world-weather.ru, 23 ноября в Уральске утром будет пасмурно, днем ожидается сильный дождь. Ночью температура воздуха составит -1 градус, днем поднимется до +7 градусов. По Западно-Казахстанской области также пройдут дожди, а именно: в Аксае Бурлинского района, в Переметном района Байтерек, в Жымпиты Сырымского района, в Чапаево Акжайыкского района, в Казталовке Казталовского района.

В Атырау ожидается погода без осадков, днем будет переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, днём +7 градусов.

В Актобе вечером пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов, днем поднимется до +7 градусов.

В Актау ожидается преимущественно облачная погода. Ночью синоптики обещают +5 градусов, днем +13 градусов.