Xiaomi 18 Pro и Pro Max вышли в Казахстане: цены, характеристики и подарки покупателям

Xiaomi представила в Казахстане новые флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Устройства получили камеры Leica с разрешением 200 Мп, дополнительный экран на задней панели, мощные процессоры Snapdragon и расширенные функции искусственного интеллекта. Цены начинаются от 649 990 тенге, а при покупке в период стартовых продаж покупатели смогут получить кофемашину в подарок.

Сколько стоят Xiaomi 18 Pro и Pro Max

Xiaomi 18 Pro будет доступен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ за 649 990 тенге и 12/512 ГБ за 699 990 тенге.

Стоимость Xiaomi 18 Pro Max с памятью 12/512 ГБ составит 799 990 тенге. Версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти появится позднее.

Обе модели выйдут в четырех цветах: черном, белом, Cosmic Blue и Velvet Red.

Предзаказ продлится с 17 по 24 ноября. Покупатели получат купон на скидку 20 000 тенге. С 25 ноября по 3 января при покупке смартфона компания подарит рожковую кофемашину Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine.

Дополнительно предусмотрены три месяца Google AI Pro с 5 ТБ облачного хранилища и трехмесячная подписка YouTube Premium.

Два экрана и камеры Leica на 200 Мп

Одной из главных особенностей серии стал дополнительный дисплей Xiaomi Back Display на задней панели. Его можно использовать как видоискатель для селфи, групповых фотографий и видеоблогов, снимая на основные камеры смартфона.

Экран также позволяет просматривать уведомления, информацию о доставке и поездках на такси, а функция Pin to Back Display помогает закреплять QR-коды и посадочные талоны. Еще одна возможность — AI Interpreter, который выводит перевод разговора на экраны для каждого из собеседников.

Основная камера и перископический телеобъектив получили сенсоры разрешением 200 Мп. Оптика разработана совместно с Leica. Xiaomi 18 Pro Max дополнительно оснащен сенсором Light Fusion 960L с динамическим диапазоном 16,2 EV.

Смартфоны поддерживают видеозапись в 8K при 30 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду. Для обработки фотографий предусмотрены ИИ-инструменты, которые помогают улучшать освещение, композицию и кадрирование.

Производительность и автономность

Xiaomi 18 Pro работает на Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max получил более мощную платформу Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. По заявлению компании, новые процессоры обеспечивают прирост производительности и ускоряют выполнение задач с использованием искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора младшей модели составляет 6000 мА·ч, старшей — 7050 мА·ч. Xiaomi 18 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а Pro Max — 100 Вт. Оба смартфона также поддерживают беспроводную зарядку на 50 Вт.

Модели получили дисплеи диагональю 6,4 и 6,9 дюйма соответственно, с пиковой яркостью до 4000 нит и частотой обновления до 120 Гц.

HyperOS 4 и функции искусственного интеллекта

Обе новинки работают на Xiaomi HyperOS 4. Система получила обновленный интерфейс, улучшенную производительность и расширенные возможности взаимодействия с другими устройствами.

В смартфоны интегрированы Google Gemini и Circle to Search. Первый помогает выполнять задачи с помощью текстовых запросов, второй позволяет искать информацию и переводить содержимое прямо с экрана.

Выход серии продолжает стратегию Xiaomi по развитию экосистемы, объединяющей смартфоны, автомобили и умные устройства для дома.