Что сегодня действительно важно казахстанцам при выборе машины?

Надёжность, безопасность, комфорт и управление - критерии, которые определяют выбор автомобиля для реальной жизни.

Дизайн привлекает внимание, но решение о покупке всё чаще зависит от практичных вопросов: как автомобиль ведёт себя зимой, на сколько он безопасен и какие технологии помогают за рулём. Для Казахстана с его большими расстояниями, перепадами температур и разнообразными дорогами эти критерии особенно актуальны.

За современными автомобилями MG стоит 102-летняя история британского автомобилестроения, берущая начало в 1924 году. Начав свой путь с создания спортивных автомобилей, бренд сформировал собственную инженерную философию, в основе которой - динамика, управляемость и удовольствие от вождения.

Новый этап развития MG связан с вхождением в состав китайского автомобильного концерна SAIC Motor. Это позволило объединить британское инженерное наследие с передовыми технологиями, масштабными производственными возможностями и современными разработками. Сегодня MG продолжает развиваться как международный автомобильный бренд, предлагая автомобили, в которых традиции сочетаются с инновациями и практичностью.

Фото: Allur

Надёжность - уверенность на годы вперёд

Климат и дорожные условия предъявляют особые требования к защите кузова и техническим узлам. Все автомобили MG имеют полностью оцинкованный кузов и проходят заводскую антикоррозийную обработку днища. В MG 5 и MG ZS предусмотрен дополнительный радиатор охлаждения вариатора, помогающий снизить температурную нагрузку при эксплуатации.

Важный аргумент при выборе - официальная гарантия MG на 5 лет или 150 000 км пробега. Она распространяется в том числе на узлы, агрегаты и элементы подвески в соответствии с условиями производителя. Это позволяет оценивать покупку не только по первоначальной цене, но и с учётом дальнейшей эксплуатации.

Фото: Allur

Безопасность - технологии с практической пользой

В городе и на трассе водителю помогают электронные ассистенты. В MG ZS, MG HS и MG RX9, в зависимости от комплектации, доступен комплекс MG Pilot: адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы, мониторинг слепых зон и предупреждение о риске столкновения.

Камеры обзора и парковочные датчики облегчают манёвры, а крепления ISOFIX позволяют устанавливать детские кресла. При этом ассистенты не заменяют внимательность водителя.

Высокие стандарты безопасности MG подтверждаются результатами независимых краш-тестов Euro NCAP: ряд моделей бренда удостоен максимальной оценки - пяти звёзд, что подчёркивает внимание производителя к защите водителя и пассажиров.

Комфорт в любой сезон

Зимой особенно ценятся подогрев сидений, руля и зеркал, летом - эффективный климат-контроль. В MG HS и MG RX9 предусмотрена вентиляция передних сидений, а семиместный MG RX9 предлагает трёхзонный климат-контроль.

В дальней дороге важны и другие детали: удобная посадка, продуманное пространство салона, шумоизоляция и подключение смартфона через Apple CarPlay или Android Auto.

Фото: Allur

Практичность под разные планы

Современный автомобиль должен соответствовать образу жизни владельца - будь то ежедневные поездки по городу или семейные путешествия.

В модельном ряду MG каждый автомобиль имеет свои преимущества: MG5 сочетает манёвренность и вместительный багажник на 422 литра, MG ZS - компактные габариты и высокий дорожный просвет, MG HS - динамичный характер и просторный салон, а семиместный MG RX9 предлагает полный привод и возможности для комфортных путешествий.

Такое разнообразие позволяет выбрать автомобиль, который одинаково хорошо справляется с повседневными задачами и подходит для новых маршрутов.

Управляемость - уверенность в каждом километре

При выборе автомобиля важно не только то, насколько комфортно находиться в салоне, но и как машина ведёт себя на дороге. Устойчивость на трассе, плавность хода и предсказуемость управления напрямую влияют на впечатления от каждой поездки.

Модели MG отличаются европейскими настройками шасси, обеспечивающими баланс управляемости и комфорта. А возможность выбора режимов вождения позволяет адаптировать характер автомобиля к дорожным условиям и индивидуальным предпочтениям водителя.

Фото: Allur

Выбор под свой образ жизни

Разные запросы отражены и в модельном ряду MG: седан MG 5 подходит для повседневных маршрутов, компактный кроссовер MG ZS - для города и активного ритма, MG HS - для тех, кто ценит простор и технологии, а семиместный полноприводный MG RX9 - для семейных путешествий.

В конечном счёте лучший автомобиль — тот, который удобен не только в день покупки, но и спустя годы. Проверить это можно на тест-драйве у официального дилера MG.

Подробнее о моделях и комплектациях: mg.com.kz. Запись на тест-драйв: 3388.

