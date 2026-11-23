Представители областного предвыборного штаба партии «Әділет» Азамат Сафималиев, Нуртай Жумашев и Балжан Султанова встретились с жителями села Амангельды Таскалинского района.

В ходе встречи Азамат Сафималиев остановился на задачах, предусмотренных предвыборной программой партии и направленных на социально-экономическое развитие региона, улучшение инфраструктуры сельских территорий и повышение качества жизни населения. В свою очередь, Балжан Султанова акцентировала внимание на вопросах обеспечения населения жильём, стабильного электроснабжения и улучшения условий жизни сельчан.

Одной из наиболее актуальных проблем для жителей села Амангельды сегодня остаётся состояние внутрипоселковых дорог. В ходе встречи сельчане открыто поделились волнующими их вопросами, отметив необходимость развития дорожной инфраструктуры, активизации работы социальных объектов и повышения потенциала сельских домов культуры.

В предвыборной программе партии «Әділет» на 2026–2031 годы поддержка сельских территорий и модернизация инженерной инфраструктуры определены в числе приоритетных направлений развития региона.

Согласно программе, в Западно-Казахстанской области насчитывается 405 сельских населённых пунктов, в которых проживают 292,2 тысячи человек, или 42% населения области. В дорожной сфере предусмотрено увеличение доли местных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с нынешних 60% до 77,5% к 2031 году. В течение ближайших пяти лет планируется отремонтировать около 1 тысячи километров дорог областного и районного значения, а также продолжить работы по благоустройству улиц в сёлах и городах. Кроме того, одним из основных требований программы является постоянный контроль качества ремонта дорог всех уровней.

Вопросы электроснабжения и обеспечения жильём также нашли отражение в программе. По области износ электрических сетей и подстанций общей протяжённостью более 16,6 тысячи километров составляет 75,4%. В связи с этим предусмотрены меры по снижению аварийности и модернизации электросетевой инфраструктуры.

В жилищной сфере до 2031 года за счёт всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 3,97 миллиона квадратных метров жилья. Для поддержки очередников и жителей сельских населённых пунктов предусмотрены приобретение готового жилья и расширение жилищного фонда.

Важной составляющей развития сельских территорий остаётся и решение вопросов, связанных с социальными объектами и деятельностью домов культуры. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» планируется продолжить строительство, модернизацию и ремонт социальных, инженерных и транспортных объектов в опорных и прилегающих сёлах. В 2027–2028 годах предусмотрен капитальный ремонт сельских домов культуры. До конца 2031 года в 11 районах области и городе Уральске планируется отремонтировать и построить в общей сложности 17 объектов культуры.

Кроме того, продолжится поддержка предпринимательства и расширение возможностей трудоустройства в сельской местности посредством программ «Ауыл аманаты» и «Іскер аймақ».

Согласно позиции партии, депутаты маслихатов будут нести персональную ответственность за выполнение каждого обязательства, предусмотренного программой, и ежегодно отчитываться перед жителями.

Изготовитель: пресс-служба Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет».

Заказчик: Бектұрған Б.О.

Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Әділет», выдвинувшего партийный список кандидатов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата.