РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА САЙТА «МОЙ ГОРОД»

1. Миссия редакции

«Мой ГОРОД» - независимое региональное интернет-издание, работающее в интересах жителей Западно-Казахстанской области.

Наша задача:

оперативно информировать жителей о событиях региона;

помогать гражданам принимать решения, влияющие на их жизнь;

обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти;

создавать площадку для общественной дискуссии;

защищать право общества на получение информации.

2. Редакционные ценности

Редакция руководствуется следующими принципами:

Точность

Мы стремимся публиковать только проверенную информацию.

Независимость

Редакционные решения принимаются независимо от политических, коммерческих или иных интересов.

Общественная значимость

Приоритет отдается темам, затрагивающим жизнь жителей региона.

Подотчетность

Мы открыто признаем ошибки и исправляем их.

Уважение к человеку

Мы соблюдаем права и достоинство всех участников публикаций.

3. Тематические приоритеты

Редакция уделяет особое внимание следующим направлениям:

Городская жизнь

ЖКХ;

транспорт;

благоустройство;

экология;

безопасность;

образование;

здравоохранение.

Деятельность органов власти

решения акиматов;

работа маслихатов;

государственные программы;

бюджетные расходы;

государственные закупки.

Экономика региона

бизнес;

занятость;

цены;

инвестиции;

сельское хозяйство.

Социальные вопросы

социальная защита;

права граждан;

доступ к государственным услугам.

Правосудие и правоохранительная система

судебные процессы;

деятельность полиции;

вопросы законности и прав человека.

4. Критерии отбора новостей

Редакция публикует материалы, если они:

имеют общественное значение;

затрагивают интересы жителей региона;

содержат новую информацию;

помогают людям принимать решения;

способствуют общественному контролю.

Мы не публикуем информацию исключительно потому, что она:

вызывает скандал;

может увеличить трафик;

интересна ограниченному кругу лиц.

5. Стандарты работы с источниками

Мы стремимся использовать:

официальные документы;

первоисточники;

прямых участников событий;

профильных экспертов.

Мы избегаем:

непроверенных слухов;

публикаций без подтверждения;

использования социальных сетей как единственного источника информации.

6. Анонимные источники

Редакция может использовать анонимные источники только если:

информация имеет высокую общественную значимость;

существует риск преследования источника;

информацию невозможно получить другим способом.

Решение принимает главный редактор.

7. Баланс мнений

При освещении спорных вопросов редакция:

предоставляет возможность высказаться всем заинтересованным сторонам;

указывает, если комментарий не был получен;

отделяет факты от мнений.

8. Работа с государственными органами

Редакция взаимодействует с государственными органами на профессиональной основе.

Мы:

направляем запросы;

публикуем ответы;

сообщаем об отказах в предоставлении информации;

добиваемся прозрачности государственных решений.

9. Реклама и партнерские материалы

Редакционный контент и реклама должны быть четко разделены.

Обязательно маркируются:

реклама;

спонсорские проекты;

партнерские материалы;

коммерческие публикации.

Рекламодатель не влияет на содержание редакционных материалов.

10. Использование искусственного интеллекта

Редакция может использовать ИИ для:

расшифровки интервью;

перевода;

анализа данных;

подготовки инфографики;

генерации иллюстраций.

ИИ не может:

принимать редакционные решения;

выступать источником информации;

создавать материалы без редакционной проверки.

Ответственность за публикацию всегда несет редакция.

11. Исправление ошибок

Если ошибка обнаружена:

Незначительная ошибка

исправляется без удаления материала.

Существенная ошибка

исправляется с указанием факта исправления.

Ошибка, влияющая на смысл публикации

сопровождается публичным пояснением редакции.

12. Удаление материалов

Редакция не удаляет материалы по просьбе героев публикаций, должностных лиц или рекламодателей.

Удаление возможно только в случаях:

судебного решения;

угрозы безопасности человека;

грубого нарушения законодательства;

публикации недостоверной информации, которую невозможно исправить.

13. Работа с комментариями

Редакция приветствует дискуссию.

Не допускаются:

угрозы;

призывы к насилию;

язык вражды;

спам;

персональные данные третьих лиц.

Редакция оставляет за собой право модерировать комментарии.

14. Конфликт интересов

Журналист обязан сообщить редактору, если:

герой публикации является родственником;

существует финансовая заинтересованность;

имеются иные обстоятельства, способные повлиять на объективность.

15. Открытость редакции

На сайте публикуется информация о:

владельце издания;

руководстве редакции;

контактах редакции;

редакционной политике;

этическом кодексе;

порядке направления жалоб и обращений.

16. Работа с жалобами читателей

Редакция рассматривает жалобы:

на недостоверную информацию;

нарушение этических норм;

нарушение права на ответ.

Ответ предоставляется в разумный срок.

17. Редакционная ответственность перед обществом

Редакция считает своей обязанностью:

защищать право граждан на информацию;

содействовать прозрачности власти;

способствовать общественному диалогу;

развивать ответственную журналистику в регионе.

Наши обязательства перед читателями: