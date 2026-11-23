Если жалобу перенаправляют больше трёх раз, ведомство обязано письменно доказать по закону, почему не решает вопрос само.

В Казахстане усиливают борьбу с формальными отписками и бесконечной пересылкой обращений граждан из одного кабинета в другой. Теперь госорганы обязаны письменно обосновывать, почему не могут решить проблему сами и передают её в другую инстанцию, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Новое правило вступило в силу с 8 ноября 2026 года. Если жалобу или заявление перенаправляют между ведомствами более трёх раз, чиновники должны подкрепить такой перевод конкретными ссылками на законы, которые подтверждают полномочия обоих госорганов.

Казахстанцев отправляют из одного ведомства в другое

Проблему обсудили на совещании под руководством Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента. Встреча прошла на площадке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития с участием представителей центральных госорганов, силовых структур, судов и акиматов.

Анализ показал, что в последние годы казахстанцы всё чаще жалуются на поверхностные ответы и многократное "отфутболивание" обращений. Специалисты Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры привели реальные примеры необоснованной пересылки заявлений и напомнили чиновникам об ответственности по Административному процедурно-процессуальному кодексу.

Вместо шаблонных отписок - перевод услуг в проактивный формат

Отдельно участники встречи разобрали проблему "скрытых государственных услуг" - ситуаций, когда люди годами пишут однотипные запросы и получают в ответ шаблонные разъяснения. Ведомствам рекомендовали автоматизировать такие процессы и перевести их в проактивный формат, чтобы услуга оказывалась без лишних заявлений.

Кроме того, по затяжным и повторяющимся жалобам от одних и тех же граждан чиновникам поручили применять адресный подход. Руководству министерств и акиматов предстоит проанализировать причины массовых обращений, устранить системные сбои и пресечь необоснованную пересылку документов.